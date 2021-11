Kunstturnen

vor 15 Min.

Corona turnt beim Nordschwaben-Derby in Nördlingen mit

Plus Beim Saisonfinale der 2. Bundesliga müssen die KTV Ries und ihre Gäste vom TSV Buttenwiesen unter anderem wegen der 2G-Regel auf zahlreiche Akteure verzichten. Das macht den Wettkampf zur Wundertüte.

Von Thomas Frisch

Am heutigen Samstag findet der letzte Wettkampf der diesjährigen Saison für die Turner der KTV Ries statt. Zum Derby gegen den Tabellennachbarn aus Buttenwiesen können die Rieser aber aufgrund der verschärften Corona-Regeln nur mit einer Rumpfmannschaft antreten und ein möglicher Sieg ist damit in weite Ferne gerückt. Für alle Zuschauer, die die Begegnung in der Halle verfolgen wollen, gelten die 2G-Regeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen