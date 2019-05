vor 18 Min.

Münchner Buben eine Nummer zu groß

Beim südbayerischen Qualifikationsturnier landet die Nördlinger U12 auf Rang drei

Von Bent Geinitz

Am letzten Wochenende war die männliche U12 des TSV zu Gast im Trainingsleistungszentrum des FC Bayern Basketball, um die südbayerische Meisterschaft auszuspielen. Gegner waren die BG Leitershofen/Stadtbergen als Zweiter der Bezirksoberliga Schwaben, sowie die ersten beiden Teams der Bezirksoberliga Oberbayern, der FC Bayern und Jahn München.

Im ersten Spiel trafen die Nördlinger auf die Vertretung von Leitershofen/Stadtbergen. Von Anfang an machten die Jungs von Coach Gary Szabo klar, wer hier als Sieger vom Platz gehen wollte. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive wurde sehr gut gearbeitet und nach dem ersten Viertel stand bereits eine beruhigende 24:6-Führung zu Buche. Im zweiten Viertel ließ man dem Gegner dann etwas mehr Raum, den dieser auch nutzte und somit etwas verkürzen konnte (37:23). Der Trainer des TSV fand in der Pause jedoch die richtigen Worte und im dritten und letzten Viertel wurde der Auftaktsieg souverän ins Ziel gebracht (Endstand 80:40).

Im zweiten Spiel warteten dann die Mitfavoriten von Jahn München auf die Nördlinger. Alles, was im ersten Spiel gelang, ging im zweiten Spiel schief. Zu groß war der Respekt vor einem spielstarken und technisch versierten Gegner. Bis zur Pause konnte dieser nicht abgelegt werden und man lag aussichtslos mit 15:55 zurück. Auch nach dem Wechsel lief nicht viel zusammen. Gegen die aggressive Verteidigung des Gegners und die schnellen Angriffe wurde kein Gegenmittel gefunden und zum ersten Mal in dieser Saison wurde Jahn München fast schon kampflos das Feld überlassen. Das Endergebnis von 38:121 drückte dies auch in Zahlen aus.

Am Sonntag schließlich war die Vertretung des Gastgebers der Gegner. Die Jungs des TSV wollten den letzten Eindruck vom Vortag vergessen machen und gingen mit einem ganz anderen Engagement ins Spiel. Zwar war auch der FC Bayern technisch äußerst versiert und verfügte über eine aggressive Verteidigung, diesmal aber hielt man dagegen. So gab es auf Seiten des TSV sowohl in der Defensive als auch in der Offensive einige Szenen zu beklatschen und die Jungs holten sich im Verlauf des Spiels mehr und mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein. Das Spiel ging schließlich mit 54:107 verloren, aber mit dieser Leistung konnte man erhobenen Hauptes das Qualifikationsturnier zur bayerischen Meisterschaft als Dritter abschließen.

TSV U12 J. Wolf, M. Hirsch (insgesamt 12 Punkte), J. Hiekisch (13), T. Hirsch (57), C. Jenewein (15), T. Liebhäuser (9), L. Rudolph, J. Klopfer (6), S. Geinitz (9), N. Neuwirth (2), F. Stoll (43), T. Rosenwirt, H. Schlösser (2)

