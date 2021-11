Nördlingen

11:00 Uhr

Drittes Heimspiel für Nördlinger Basketballmänner ohne Center-Routinier

Center Josef Eichler (am Ball) steht im TSV-Heimspiel gegen Weilheim nicht zur Verfügung.

Plus Josef Eichler fällt für das nächste Nördlinger Heimspiel gegen Weilheim aus. Das ist das Dritte in Folge, in dem den Nördlingern der Center-Routinier fehlt.

Von Max Scherer

Nachdem die Regionalliga-Basketballer des TSV 1861 Nördlingen am vergangenen Wochenende in Leitershofen einen weiteren Sieg einfahren konnten, wartet nun die nächste Aufgabe. Gegen den TSV Weilheim will das Team ungeschlagen bleiben und die Tabellenspitze angreifen.

