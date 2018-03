Schüler zeigen ihr Können

14.03.2018

Beim Kreissportfest in Nördlingen turnen 115 Schüler in 23 Mannschaften um den Sieg in den Wettkämpfen. Einige zeigen eine besondere Leistung

Beim Kreissportfest in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle zeigten Schüler ihr Können beim Turnen. In den Disziplinen Reck, Boden, Sprung, Barren und Balken kam es für die 23 Mannschaften aus acht Schulen auf die synchrone Ausführung an. Neben dem Teamwettbewerb turnten die insgesamt 115 Schüler um den Sieg in den Einzelwettkämpfen.

Die Schulrätin Renate Heinrich und der Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, Hermann Faul, eröffneten das Sportfest. Sie wünschten den Turnern verletzungsfreie und faire Wettkämpfe. Im Anschluss beorderte der Organisator und Fachberater für Sport, Andreas Weinig, die Mannschaften an die Geräte und die Wettkämpfe konnten beginnen.

In der Wettkampfklasse I der Mittelschulen traten dieses Jahr drei Mannschaften gegeneinander an. Mit dabei war die Mittelschule Wallerstein mit dem überragenden Turner Jochen Engelbrecht. In der Einzelwertung entschied er den Wettkampf klar für sich. So konnte die Schule auch im Team die meisten Punkte sammeln und erzielte das beste Ergebnis dieser Wettkampfklasse. Den zweiten Platz erkämpfte sich die Mittelschule aus Harburg vor der Mittelschule aus Deiningen.

In derselben Altersklasse traten auch die weiterführenden Schulen, Realschulen und Gymnasien zum Wettkampf an. Elf Mannschaften nahmen am Wettbewerb teil, unter anderem von den Realschulen Maria Stern Nördlingen und Maria Ward Wallerstein, sowie die Anton-Jaumann-Realschule Wemding und das THG Nördlingen. Durchsetzen konnte sich in diesem Jahr die erste Mannschaft des THG Nördlingen. Die Schülerin Alya Hanke zeigte dabei einen herausragenden Wettbewerb. Sie sicherte sich auch den Sieg in der Einzelwertung. Die Plätze zwei und drei gingen an die Realschulen Nördlingen und Wallerstein.

In der Wettkampfklasse II der Mittelschulen traten vier Mannschaften aus den Schulen in Deiningen, Wallerstein, und Nördlingen an. Die Deininger konnten sich mit deutlichem Vorsprung durchsetzen. Der zweite Platz ging an die Mittelschule Wallerstein vor der zweiten Mannschaft aus Deiningen.

Bei den weiterführenden Schulen turnten in einem sehr hochklassig besetzten Wettkampf die Realschulen Maria Stern Nördlingen und die Anton-Jaumann-Realschule Wemding und die Realschule Maria Ward aus Wallerstein. Die Wemdinger demonstrierten in dieser Wettkampfklasse die besten Übungen und sicherten sich so den Meistertitel. Knapp dahinter belegte die zweite Mannschaft aus Wemding, bestehend aus fünf Turnerinnen, den zweiten Platz. Den dritten Platz konnte sich die Realschule aus Wallerstein erturnen. Der Einzelsieg ging an Justus König. Im Anschluss an die Wettkämpfe konnten die besten Einzelturner beim Schauturnen ihre hochklassigen Übungen unter großem Applaus vorführen.

Die Siegerehrungen nahmen Michael Langenbucher von der Sparkasse Nördlingen und Organisator Andreas Weinig zusammen mit den Fachberatern für Sport, Annett Schäfer und Heike Schiele vor. Alle Mannschaften und die Sieger aus den Einzelwettbewerben des Kreissportfestes wurden für ihre herausragenden Leistungen beim Turnen in der Halle mit Pokalen, Urkunden und Sachpreisen geehrt. (pm)

