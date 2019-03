vor 41 Min.

Überraschender Sieg des TSV Nördlingen II

Auch der SV Holzkirchen gewinnt und holt beim 2:0 gegen den FC Affing drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

(0:0). – Einen ebenso überraschenden wie nicht unverdienten Heimsieg landeten die Rieser gegen den Tabellenführer. Die Gäste hatten die ersten Szenen, doch ein Kopfball flog über das Tor (9.) und ein Freistoß von Simon Schmaus verfehlte auch nur knapp sein Ziel (14.). Dann wehrte Torwart Andre Behrens gegen den durchgebrochenen Fabian Scharbatke ab (20.) und bei der größten Gästechance lupfte Scharbatke über den Torwart, aber auch über das Tor (28.). Insgesamt waren die Gastgeber dem Spitzenreiter ein gleichwertiger Gegner.

Die zweite Hälfte begann mit einem tollen Schuss von Julian Bosch und einer ebenso klasse Parade von Torwart Simon Lenk (48.). Wenig später visierte Moritz Taglieber aus acht Metern die SAT-Schüssel auf der Hermann-Keßler-Halle an. Aber auch die Gäste zielten ungenau: Matthias Rutkowski setzte nach einem Torwartabpraller die Kugel ebenso drüber wie Scharbatke. Just zu einem Zeitpunkt, als die Einschläge der Ehekirchner immer näher kamen, trafen die Gastgeber zum 1:0. Taglieber setzte sich am linken Flügel durch und Daniel Kienle stand am kurzen Eck goldrichtig (73.).

Die restliche Spielzeit gehörte den Gästen, die sich aber als unsportliche Mannschaft präsentierte, die das Verlieren nicht mehr gewohnt war. Eine Volleyabnahme von Matthias Rutkowski flog vorbei, ein Kopfball von Julian Mayr landete genau bei Torwart Behrens, der auch bei einem Schuss von Christoph Hollinger genau richtig stand. (jais)

TSV Nördlingen II: Behrens; Bortolazzi, Hintermeier (ab 46. Klaß), Böhm Knöpfle, Dammer, Kienle (ab 89. Hof), Wüstner (ab 55. Mozol), Bosch, Morasch, Taglieber – Schiedsrichter: Daniel Rosenberger (Stadtbergen) – Zuschauer: 100 – Tor: 1:0 (73.) Daniel Kienle.

(0:0). – Aufgrund der kämpferischen Einstellung holte sich der SV Holzkirchen verdient drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Affing leicht feldüberlegen. Die erste Möglichkeit hatten die Fußballer des FC Affing in der 19. Minute durch Nino Kindermann, dessen Abschluss zur Ecke geklärt wurde. Der SV Holzkirchen kam in der 20. Minute zur ersten Gelegenheit. Den Schuss von Jannik Beck klärte Gästetorwart Noah Scherer an die Latte.

In der 39. Minute kam eine Flanke von Massimiliano Porcari zu Armin Rau, der knapp mit einem Kopfball scheiterte. Kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute zeichnete sich Holzkirchen-Torwart Andy Schröppel aus: Einen Schuss von Stefan Reiter klärte er zur Ecke.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 50. Minute wurde Jannik Beck im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter von Armin Rau hielt der Gästetorwart. Holzkirchen hielt weiter dagegen und ging in der 56. Minute mit 1:0 in Führung. Armin Rau spielte in den Lauf von Jannik Beck, dessen Querpass Micha Köhnlein zur Führung einschob.

Die Gäste hätten zehn Minuten später den Ausgleich machen können: Bora Kalkan schoss nach einem Eckball in der 66. Minute aus Kurzdistanz übers Tor. In der 78. Minute wurde Tobias Rau von seinem Bruder Armin freigespielt. Aus spitzen Winkel schoss er knapp über das Gehäuse.

Der Endstand zum 2:0 fiel in der 80. Minute. Joshua Zwickel verlängerte auf Micha Köhnlein, der mit einem Heber den Gästetorwart überwinden konnte. Schiedsrichterin Barbara Karmann (Gruppe Neuburg) leitete souverän.

SV Holzkirchen: Schröppel, Thomas Rau, Strauß, Schneider, Draxler, Tobias Rau, Armin Rau (84. Dominik Rau), Köhnlein, Beck (69. Hopfenmüller), Zwickel, Porcari (73. Neuwirt) – Schiedsrichterin: Barbara Karmann (Sandizell) – Zuschauer: 120 – Tore: 1:0 Micha Köhnlein (56.), 2:0 Micha Köhnlein (80.).

