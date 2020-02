12:00 Uhr

Wichtige Spiele zum Vereins-Jubiläum in Marktoffingen

Plus FSV Marktoffingen feiert 40 Jahre Volleyballverein. Dazu finden am Wochenende Spiele statt. Kann der Verein mehrmals feiern?

Was hat der 1. März 1980 mit den beiden Bayernligaspielen des FSV Marktoffingen vom Wochenende zu tun? Wenn am Samstag um 15.30 Uhr das Spiel der Damen 1 gegen DJK München Ost 2 und am Sonntag um 14 Uhr das der Damen 2 gegen den TSV Kleinaitingen angepfiffen werden, dann sind genau 40 Jahre vergangen, seit FSV-Abteilungsleiter Josef Wizinger zum ersten Mal Nordrieser Jugendliche zu einem Volleyballtraining eingeladen hat.

40 Jahre FSV Marktoffingen - so gründete sich der Verein Diese 15 Mädels und Jungs der ersten Stunde aus Marktoffingen und Umgebung glaubten nicht einmal im Traum daran, welches großartige und nachhaltige Projekt sie damit angestoßen hatten. Jetzt, 40 Jahre später, hat der FSV gleich zwei Bayernligateams. Die Erste möchte gegen München Ost mit einem weiteren Sieg die besten Voraussetzungen für ein großes Finale gegen Schwabing und Kleinaitingen schaffen. Gleichzeitig würden sie den Klassenerhalt ihrer Zweiten endgültig sichern. Einen Tag später könnte die Zweite mit einem echten Coup ihre Erste sogar wieder zurück in die Meisterentscheidung bringen. Dazu wäre allerdings ein Überraschungssieg gegen die seit Monaten souverän auftretenden Damen des TSV Kleinaitingen notwendig. Diese haben fünf Punkte Vorsprung auf die FSV-Erste, kommen aber zum letzten Punktspiel der Saison ins Nordries. Zugegeben das sind teilweise Träume, aber hatten nicht die 15 Gründungsmitglieder vor 40 Jahren auch Träume und Visionen? Vielleicht treffen sich der ein oder andere Pionier(in) am Wochenende in der Halle in Marktoffingen auf ein Glas Sekt oder eine Tasse Kaffee und begutachten, was aus ihrer Idee geworden ist. JW Lesen Sie auch: Ein wichtiger Sieg



