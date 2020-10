24.10.2020

Zwei Heimspiele unter Corona-Bedingungen

Vor zwei Wochen waren sie noch Gegner, hier Carina Willig gegen den Block von Maria Altenburger (Nummer 3) und Kristin Löfflad. Am Wochenende wollen nun beide FSV-Teams gegen München Ost II erfolgreich sein.

Beide Marktoffinger Teams treffen auf die DJK München Ost II

Zwei Tage hält sich der Tabellendritte der Volleyball-Bayernliga, die Zweite der DJK München Ost, im Ries auf. Am Samstag um 15.30 Uhr kommt es zum frühen Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Marktoffingen I. Am Sonntag treffen sie um 14 Uhr auf die Zweite des FSV.

Für die mit drei Siegen erfolgreich gestarteten Damen I des FSV steht damit die erste Bewährungsprobe auf dem Programm. Dafür sollte sie bereit sein, wenn man den Härtetest vom letzten Wochenende in Rosenheim (3:2 nach 0:2-Rückstand) zum Maßstab nimmt. Das Team ist fit, gesund und motiviert.

Leider sind für diese interessante Begegnung aufgrund der verschärften Corona-Lage nur sehr begrenzt Sitzplätze auf der Bühne möglich. Dort muss während des gesamten Aufenthalts eine Maske getragen werden.

Im Vorjahr der Hauptkonkurrent um den Klassenerhalt

Am Tag darauf testet dann die FSV-Zweite das Potenzial der Münchnerinnen, die im Vorjahr der Hauptkonkurrent um den direkten Ligaerhalt waren. Hier gewannen die FSV-Damen beide Spiele und München musste in die Relegation, die dann aber ausgesetzt wurde. Sie blieben in der Liga und mischen momentan ganz oben mit. (jw)

