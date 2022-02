TSV-Zweite beendet Vorrunde auf Rang drei

Sieg und Niederlage für die Nördlinger beim Spieltag in Neusäß.

Beim Auswärtsspieltag der zweiten Badminton-Mannschaft des TSV Nördlingen in Neusäß mussten die Rieser auf ihre etatmäßigen Herren Ulrich Rommel und Heiko Wiedemann verzichten, die in der ersten Mannschaft im Einsatz waren. Außerdem waren auch die Damen Sophia Holler und Christina Schneider privat verhindert, was dazu führte, dass gegen die beiden Gegner TSG Augsburg und TSV Neusäß nur vier Herren und eine Dame zur Verfügung standen.

. – Im ersten Spiel des Tages ging es für die Rieser gegen die TSG Augsburg. Das neu zusammengestellte erste Herrendoppel Müller-Huss/Lasser hatte noch mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen und verlor in zwei Sätzen. Auch Strauß/Cofalla im zweiten Herrendoppel mussten, nach gewonnem ersten Satz ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Nachdem die TSV-ler nur mit einer Dame antreten konnten, stand es nach den Doppeldisziplinen 3:0 für die Augsburger. Während Stefan Müller-Huss im ersten Herreneinzel in zwei Sätzen das Nachsehen hatte, gingen die anderen Einzel von Harald Strauß, Benedikt Lasser und Anna-Lena Strauß jeweils über drei Sätze. Das Glück war an diesem Tag jedoch nicht auf Seiten der Nördlinger, sodass die TSG Augsburg auf 7:0 erhöhen konnte. Für den Ehrenpunkt aus Sicht der Rieser sorgte dann das Mixed Anna-Lena Strauß und Albert Cofalla, die sich deutlich mit 21:14 und 21:9 durchsetzen konnten.

. – Mit unveränderter Aufstellung, aber neuer Motivation wollten die Spielerinnen und Spieler des TSV Nördlingen die überraschend deutliche Niederlage gegen die TSG Augsburg wiedergutmachen. Müller-Huss/Lasser machten im ersten Herrendoppel gleich einen guten Anfang und setzten sich in einem spannenden Spiel mit 21:16, 12:21 und 21:19 durch. Dem standen Strauß/Cofalla im zweiten Herrendoppel in nichts nach und gewannen klar in zwei Sätzen. Mit der daraus resultierenden 2:1-Führung (das Damendoppel ging wieder kampflos an den Gegner) für die Nördlinger ging es in die Einzel. Stefan Müller-Huss startete mit einem klaren Sieg im ersten Herreneinzel. Spannender machten es Harald Strauß im zweiten Herreneinzel (21:13, 13:21 und 24:22) sowie Anna-Lena Strauß im Dameneinzel (14:21, 21:14 und 22:20). Durch diese Erfolge gingen die TSV-ler uneinholbar mit 5:1 in Führung. Im dritten Herreneinzel gewann Benedikt Lasser den ersten Satz mit 21:13, musste danach aber den kräftezehrenden Spielen an diesem Tag Tribut zollen. Den Schlusspunkt besorgten dann wieder Anna-Lena Strauß und Albert Cofalla durch ein 21:15 und 22:20 im Mixed.

Durch den Sieg und die Niederlage beendete die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen die Vorrunde der Bezirksklasse A Nord auf dem dritten Tabellenplatz. (ulro)