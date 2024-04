Basketball

vor 18 Min.

Bei den Angels herrscht Zuversicht – auch, wenn noch Geld fehlt

Plus Die Nördlinger Basketballerinnen sind überzeugt, dass sie auch kommende Saison erstklassig bleiben. Der Lizenzantrag ist gestellt. Wie es nun weitergeht.

Von Maximilian Bosch

Ihr Finanzierungs-Minimalziel haben die Eigner Angels Nördlingen zwar nicht erreicht, trotzdem soll es mit Bundesliga-Basketball weitergehen. 75.000 Euro mehr Budget waren mindestens angepeilt, um ein tragfähiges Finanzkonzept für die nächste Saison vorlegen zu können und den Lizenzantrag zu stellen. Der wurde nun am Stichtag, 10. April, abgeschickt – im Vertrauen, dass es ausreichen wird, auch wenn das Ziel knapp verfehlt wurde.

Um 71.000 Euro haben die Verantwortlichen der BG Donau-Ries in den vergangenen drei Wochen ihr Budget aufgestockt. Der sportliche Leiter der Eigner Angels Nördlingen, Martin Fürleger, zeigte sich am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt, dass die vorgelegten Unterlagen für eine Erteilung der Lizenz ausreichen werden. Ohnehin befinde man sich noch in Gesprächen mit einigen Sponsoren und gehe davon aus, dass die 75.000 Euro zum Saisonstart beisammen sein werden. "Wir brauchen Planungssicherheit, auch für die Kaderplanung", so Fürleger.

