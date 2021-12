Ungeschlagen in die Weihnachtspause?

TSV-Korbjäger fahren mit komplettem Kader zu den Münchner Hellenen.

Nach einem Auswärtssieg in Neumarkt und einem spielfreien Wochenende werden die Basketballer des TSV Nördlingen am Samstag von den Hellenen aus München empfangen. Dort will das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar den siebten Sieg im siebten Spiel einfahren und sich anschließend eine wohlverdiente Weihnachtspause gönnen.

Doch vorher müssen die Rieser sich noch gegen den aktuell Tabellenneunten aus der Landeshauptstadt behaupten. Die Hellenen sind mit fünf Niederlagen schwach in die Saison gestartet, konnten dann aber ihre ersten Zähler einfahren, als sie zunächst den TV Augsburg und am Wochenende darauf auch die Baskets aus Milbertshofen bezwangen. Auch wenn es zuletzt eine knappe Niederlage im Auswärtsduell mit der BG aus Leitershofen gab, zeigt die Formkurve der Mannschaft von Trainer Sascha Kharchenkov nach oben und könnte auch den Gästen gefährlich werden.

Die Rieser dürften allerdings mit breiter Brust auftreten, denn das Team ist nicht nur in dieser Spielzeit noch nicht bezwungen worden, auch die Verletztenlage hat sich deutlich entspannt. Hajjar kann nahezu aus den Vollen seines Kaders schöpfen, was den Gegner vor eine schwierige Aufgabe stellen sollte, denn die Rieser Waffen um Ex-BBL Spieler Josef Eichler, die Leistungsträger Stone und Kamenov oder Aufbauspieler Schwarzenberger sind allesamt fit und nur schwer zu stoppen. Der Fokus liegt bei den Nördlinger Korbjägern dennoch vorrangig auf der Defensive, wo durch Konzentration und Teamarbeit den Münchnern das Leben schwer gemacht werden soll. Diese können sich aufgrund der aktuellen Coronalage auch nicht auf ihre Heimfans verlassen, denn Zuschauer sind in der Halle nicht erlaubt.

Für den TSV gilt es, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und – anders als im letzten Spiel gegen die Baskets aus Neumarkt – von Anfang an konzentriert und aggressiv aufzutreten. Gelingt ihnen das, stehen die Chancen auf einen weiteren Auswärtserfolg gut. Die Hellenen werden allerdings alles daran setzen, den Riesern die Weihnachtsstimmung zu vermiesen.