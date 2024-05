Helmut Thum wird Ehrenmitglied beim SV Wechingen

Bei der Generalversammlung des SVW werden treue Mitglieder ausgezeichnet und Neuerungen im Seniorenfußball bekannt gegeben.

Im neu gefliesten Sportheim hat der SV Wechingen seine Generalversammlung abgehalten und dabei verdiente Mitglieder geehrt. Den Abend eröffnete Vorsitzender Stephan Stimpfle und konnte dazu 82 Mitglieder begrüßen.

Johann Dürrwanger zeigte in seinem Bericht das Jahr aus Sicht der Tennisabteilung auf. Für die abgelaufene und kommende Runde konnten vier Mannschaften gemeldet werden. Besonders hervorzuheben ist die Damenmannschaft, die den Aufstieg feiern konnte. Ruth Hermann präsentierte die verschiedenen Bereiche der Turnabteilung mit Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Seniorensport, Frauengymnastik, Männergymnastik sowie standardisierten Sportprogrammen. Für die Jugendmannschaften sprach Abteilungsleiter Nino Hertle. Die Aussicht für die kommenden Jahre zeigt, dass es durch die geringe Anzahl der zur Verfügung stehenden Jugendspieler nach wie vor schwierig ist, eine solide Mannschaftsplanung aufzustellen. Deswegen bestehen weiterhin die Partnerschaft mit den Vereinen Lauber SV, TSV Hainsfarth, SV Schwörsheim/ Munningen, SV Megesheim und dem SV Holzkirchen. Bei den Mädchenmannschaften bildet man eine Spielgemeinschaft mit Deiningen und Alerheim. Hertle lobte die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Partnervereinen.

SV Wechingen: Zweite Mannschaft geht mit Holzkirchen zusammen

Der Abteilungsleiter für Seniorenfußball Philipp Dotzauer berichtete von der Damenmannschaft, die in der Bezirksliga den Klassenerhalt erreichen konnte. Aktuell liege man mit der neu gegründeten Spielgemeinschaft mit Alerheim auf einem guten Platz. Die SG hat sich als durchweg positiv herausgestellt und soll weiter bestehen. In der ersten Herrenmannschaft konnte man die Saison auf dem siebten Tabellenplatz abschließen. Für die kommende Saison konnte man mit Kosta Karagiannis einen jungen und motivierten Trainer gewinnen.

Des Weiteren hat man sich dazu entschlossen, ab der kommenden Spielzeit eine Spielgemeinschaft für die zweiten Herrenmannschaften mit dem SV Holzkirchen einzugehen. Da sich die personelle Lage in beiden Vereinen auf lange Sicht als kritisch erweist, wurde der neu beschlossene Zusammenschluss vorgestellt.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Im Tätigkeitsbericht des Vorstandes berichtete Stimpfle von den abgehaltenen Sitzungen sowie über die getätigten und in Aussicht stehenden Investitionen. Das Jahr 2023 konnte mit den Musikveranstaltung "Hangover" und „Mehlprimeln und Okomod“ gelungen gestartet werden. Traditionell veranstaltete der Förderverein im Oktober die sehr gut besuchte Kirchweih mit Rekordzahlen. Dazu kamen Veranstaltungen wie eine Skifahrt, Sportlerschießen, Kehraus mit Kinderfasching, Starkbierfest, Vatertagsfest, Helfer-Essen, Saisonabschluss, Sportfest, Oktoberfest, Erste-Hilfe-Kurs und die Weihnachtsfeier.

Stephan Stimpfle zeigte sich erfreut, wieder langjährige Vereinsmitglieder ehren zu können. Die geehrten Mitglieder in der Übersicht: Melanie Bengesser, Roland Buser, Karl Thum (je 30 Jahre); Inge Stefany, Friedrich Herdle, Reinhard Kaußler (je 40 Jahre); Gerhard Beck, Helmut Hertle, Paula Hertle, Wilma König, Helga Krieger, Inge Löhmann, Anneliese Meier, Hildegard Rummel, Emmi Schmidt, Horst Stefany und Ernst Reichneck (alle 50 Jahre). Dazu wurde Helmut Thum zum Ehrenmitglied ernannt. Carolin Dürrwanger bekam zudem das BFV-Verbandsabzeichen in Silber für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit in führender Position überreicht. (AZ)