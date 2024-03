Sportler des Jahres im Ries: So sehen Sieger aus!

Die Preise für die Sportler des Jahres 2023 der Rieser Nachrichten sind übergeben. Die Gewinner freuen sich über Pokal, Urkunde und das Preisgeld von 50 Euro.

Nachdem die Leserinnen und Leser der Rieser Nachrichten in der Online-Abstimmung über die Sportler des Jahres 2023 entschieden haben, blieb nur noch eines: die Preisübergabe. Hans Niederhuber, Caroline Sens und die Fußball-A-Jugend des TSV Nördlingen haben vergangene Woche ihre Pokale, Urkunden und das Preisgeld von 50 Euro entgegengenommen – und blicken schon wieder fokussiert auf die nächsten Wettbewerbe.

Sehr gefreut habe sie sich über ihre Wahl, so Turnerin Caroline Sens bei der Übergabe am vergangenen Freitag in der Redaktion der Rieser Nachrichten. Auch in der Schule sei die Nominierung der Zwölfjährigen natürlich Thema gewesen. Genauso glücklich zeigte sich auch Läufer Hans Niederhuber, der bereits am Wochenende zuvor wieder unterwegs war, erstmals beim Kristallmarathon in Merkers in Thüringen. Die A-Jugend-Fußballer des TSV Nördlingen bekamen ihren Preis beim Training im Rieser Sportpark überreicht. Coach Michael Göttler und der größte Teil seiner Mannschaft bejubelten ihren Sieg bei Wahl, bevor es ins Abschlusstraining für das erste Punktspiel des Jahres gegen den SV Schalding-Heining ging – auch das gab Anlass zur Freude, denn Nördlingen gewann 2:0.