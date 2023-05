Fußball

11:30 Uhr

A-Klasse Nord: Das Rennen um die Meisterschaft bleibt spannend

Plus Megesheim und die SG TSV Gundelsheim/Weilheim-Rehau stehen weiterhin punktgleich an der Spitze. Schlusslicht SC Nähermemmingen/Baldingen siegt im Kellerduell.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Die Meisterschaftsfrage in der Fußball-A-Klasse Nord wird erst am letzten Spieltag geklärt, denn auch nach dem vergangenen Wochenende stehen der SV Megesheim und die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim Rehau punktgleich an der Tabellenspitze. Am anderen Ende der Tabelle sind noch vier Mannschaften in der Verlosung, auch der Letzte, der SC Nähermemmingen-Baldingen, hat noch Chancen auf den vorerst rettenden Relegationsplatz. Mit dem 1:0-Sieg über die SG Großsorheim/Hoppingen hat der SC N/B sich noch eine letzte Chance verschafft.

Spitzenreiter Megesheim gibt sich gegen Maihingen II keine Blöße

SV Megesheim – FC Maihingen II 3:0 (2:0). – Die Gäste aus Maihingen waren in guter Form und konnten dem Tabellenführer in der ersten halben Stunde die Stirn bieten. In der 33. Minute nutzte die Heimelf dann eine gute Chance per Kopf durch Mourtada Ibrahim zur Führung. Nur wenig später erhöhte Massimiliano Porcari nach einem schönen Spielzug mit einem Heber über den Maihinger Torwart auf 2:0. Die Gäste, die sich zuletzt aus dem Tabellenkeller befreit hatten, wollten den Anschlusstreffer und hatten Pech, als die Megesheimer Abwehr auf der Torlinie klärte. Mit einem langen Ball am Gasttorhüter vorbei besiegelte Alexandru Kurcsi den verdienten 3:0-Sieg des derzeitigen Tabellenführers SVM, der weiterhin punktgleich mit der SG TSV Gundelsheim/ FC Weilheim-Rehau ist.

Tore: 1:0 Mourtada Ibrahim (33.), 2:0 Massimiliano Porcari (42.), 3:0 Alexandru Kurcsi (68.); Zuschauer: 100.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen