A-Klasse Nord: Drei Rieser Vereine belegen das Tabellenende

Plus Im Kampf um den Abstieg wird es für Maihingen II, Nähermemmingen/Baldingen und Großsorheim/Hoppingen ernst. Megesheims Porcari trifft sechsfach gegen Wechingen.

Wenig Bewegung gibt es im Abstiegskampf in der Fußball-A-Klasse Nord. Die vier Mannschaften mit akuten Abstiegssorgen – FC Maihingen II, SC Nähermemmingen-Baldingen, (SG) Großsorheim-Hoppingen und BC Huisheim – haben ihre Partien am 20. Spieltag allesamt verloren. Nur das Schlusslicht, Maihingens Zweite, konnte im Nachholspiel gegen den TKSV Donauwörth dreifach punkten und damit zu den anderen aufschließen. Währenddessen geht das Spitzentrio im Gleichschritt voran: Megesheim, Gundelsheim/Weilheim-Rehau und Ederheim fuhren jeweils Siege ein, die teilweise sehr deutlich ausfielen. Besonders der SV Megesheim liefert wieder ein Spektakel beim 6:4 gegen Wechingen.