Fußball

vor 33 Min.

Bezirksliga: Holzkirchen will gegen Jettingen die ersten Punkte

Patrick Michel (links) traf gegen den SV Wörnitzstein-Berg zum zwischenzeitlichen 1:1. In Rot Michael Knötzinger, rechts Philipp Buser.

Plus Der SV Holzkirchen wartet weiter auf den ersten Punkterfolg. Wenn es am Sonntag gegen Jettingen klappen soll, muss die Buser-Elf an die Grenzen gehen.

Von Klaus Jais

Der amtierende Vize-Meister der Fußball-Bezirksliga Nord ist am Sonntag der Gegner des SV Holzkirchen. Schiedsrichter Leon Löffler (FC Medlingen, Gruppe Donau) pfeift die Partie gegen den VfR Jettingen im Wörnitzstadion um 16 Uhr an. Der SV Holzkirchen ist nach vier Spieltagen eines von nur zwei Teams ohne Punkt.

Der VfR Jettingen wurde in der Saison 2021/22 Meister der Kreisliga West, spielt somit erst die zweite Saison in der Bezirksliga. In der vergangenen Saison hatte der VfR Jettingen einen starken Schlussspurt und sicherte sich die Vize-Meisterschaft. In der Relegation zur Landesliga scheiterten sie am TV Erkheim (1:1 und 0:2-Niederlage). Jettingen ist aber nicht nur amtierender Vize-Meister, sondern auch Kreispokalsieger Donau durch einen 4:1-Sieg über die SpVgg Deiningen. In der laufenden Toto-Pokalrunde sind die Finalisten des Wettbewerbs 2022/23 bereits ausgeschieden. Als Kreispokalsieger hatte der VfR in der ersten Runde auf Verbandsebene ein Wahlrecht und wünschte sich den Regionalligisten Türkgücü München, verlor aber nur knapp mit 2:3.

