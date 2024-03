Fußball

20:00 Uhr

Ederheim bleibt weiterhin unangefochten an der Spitze

Die SpVgg Ederheim (in Schwarz) hat sich in Nähermemmingen den nächsten Sieg geholt und ist der Rückkehr in die Kreisklasse wieder ein Stück näher gekommen.

Plus A-Klasse Nord: Spitzenreiter Ederheim festigt seine Position mit einem 3:1 gegen den SC Nähermemmingen-Baldingen. In Otting wird es noch deutlich torreicher.

Die SpVgg Ederheim knüpft zum Start nach der Winterpause dort an, wo sie aufgehört hat: Mit einem 3:1-Sieg beim SC Nähermemmingen/Baldingen festigte sie nicht nur die Tabellenführung in der A-Klasse Nord, sondern besiegte damit auch einen direkten Verfolger. Weil der SV Wechingen nicht über ein 1:1 bei Hohenaltheim/ Amerdingen hinaus kam, wuchs Ederheims Vorsprung nun auf satte 13 Punkte. Den höchsten Sieg des Tages feierte der SV Otting, der gegen den TKSV Donauwörth mit 6:1 die Oberhand behielt.

Großsorheim/Hoppingen – Wörnitzstein-Berg II 2:1 (0:1). David Mertens erzielte kurz vor der Halbzeit per Kopfball das 0:1. Danach plätscherte die Partie ereignislos dahin. Die Schlussphase war dann um so energiegeladener: Zunächst setzte Jakob Ganzenmüller in der 80. Minute einen Traumschuss zum 1:1 ins gegnerische Tor. Kurz danach musste ein Wörnitzsteiner Akteur vorzeitig vom Platz. Daraus resultierte in einer aufgeheizten Schlussphase ein Freistoß, den Thomas Eberle zum schmeichelhaften 2:1-Sieg verwertete. ZS: 100. (sg)

