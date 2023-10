Holzkirchen will in der Tabelle klettern

Der SV Holzkirchen hofft, den TSV Rain II im direkten Duell zu überholen. Trotz zweier Ausfälle will Spielertrainer Philipp Buser eine Statistik weiterführen.

Nach dem FC Gundelfingen II hat es der SV Holzkirchen am letzten Spieltag der Vorrunde erneut mit einer zweiten Mannschaft eines Bayernligisten zu tun: Die Rieser empfangen am Sonntag um 15 Uhr den TSV Rain II. Die Gäste haben gerade mal einen Punkt mehr auf ihrem Konto.

Der TSV Rain II war mit Trainer Thomas Holzapfel (58) in die Saison gestartet. Doch Mitte September trat er zurück. Holzapfel hatte vergangene Saison die Rainer U19 gecoacht und wurde dann Nachfolger von Tjark Dannemann, der seit dem Sommer das Bayernliga-Team des TSV coachte. Holzapfel hatte die Konsequenzen aus der Serie von vier Pleiten gezogen und ist zurückgetreten. Das teilt Abteilungsleiter Michael Haid mit, der selbst noch Spieler ist. „Er hat uns darüber informiert, dass die Mannschaft neue Impulse brauche und sein Rücktritt diese vielleicht ermöglichen werde“, sagt Haid.

Trainerwechsel beim TSV Rain II: Hanfbauer übernahm

Nach nur einer Woche wurden die Lechstädter fündig: Mit Johannes Hanfbauer wurde ein Coach für das Bezirksliga-Team des TSV Rain gefunden. Der 32-Jährige übernahm die Leitung der U23-Mannschaft in der restlichen Saison. Hanfbauer war bereits ab der Saison 2013/14 als Trainer für die Rainer A- und B-Junioren tätig und konnte in dieser Zeit Erfahrung sammeln. 2019 übernahm er das Bezirksligateam des Vereins. Nach Beendigung der Saison wechselte er in die Kreisliga, um die SpVgg Altisheim-Leitheim zu trainieren. Dort kam es Ende August nach einer desaströsen 1:7-Niederlage gegen den TSV Binswangen zur Trennung in beiderseitigem Einvernehmen.

Neun Spieler kamen aus der U19 hoch in den Herrenbereich, sieben davon verstärken die zweite Herrenmannschaft. Abteilungsleiter Michael Haid sagt: „Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf einem höheren Level zu spielen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Durch die enge Verbindung zwischen unserer Jugendabteilung und den Seniorenteams fördern wir eine nachhaltige Spielerentwicklung. Wir hoffen, dass der eine oder andere Spieler den Sprung in unsere Bayernligamannschaft schafft."

Holzkirchen und Rain stehen hinsichtlich ihrer Tore ähnlich da

Die Kontrahenten haben ein fast identisches Torverhältnis: SV Holzkirchen 18:36, TSV Rain II 17:34. Die 17 Tore des TSV Rain verteilen sich auf zehn verschiedene Akteure. Top-Scorer sind Niko Schröttle (vier Treffer) und Etienne Perfetto (drei), der bislang sieben Spiele in der Bayernligamannschaft bestritt, allerdings nur eines in der Startelf. Schröttle ist nicht nur der interne Torschützenkönig, er hat auch die meisten Zeitstrafen (zwei). Der TSV Rain II konnte in den letzten drei Spielen keinen Dreier einfahren: Gegen Günzburg reichte es zu einem 1:1, das Team verlor Gundelfingen II (1:3) und Wertingen (1:4).

Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser blickt auf die letztwöchige Niederlage zurück: „Leider konnten wir in Gundelfingen nicht an unsere Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen. Das Spiel auf dem sehr hohen, unebenen und mit Kleinfeldlinien versehenen Nebenplatz hatte leider nicht allzu oft was mit ansehnlichem Bezirksligafußball zu tun." Stefan Neuwirt habe eigentlich das 1:0 erzielt, das aber aus Busers Sicht "völlig unverständlich" wegen angeblichen Abseits aberkannt wurde. Stattdessen sei ein Sonntagsschuss der Gundelfinger und es stand kurz vor der Pause 0:1 aus unserer Sicht.“

Sowohl Armin Rau (Leistenprobleme) als auch Danny Draxler (Leistenprobleme) mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bei beiden steht hinter ihren Einsätzen am kommenden Wochenende gegen Rain II ein Fragezeichen. „Wir haben unsere letzten drei Heimspiele alle gewinnen können." Daher wollen man gegen den direkten Konkurrenten punkten. Hier gelte es, jedoch wieder ein anderes Gesicht als am vergangenen Sonntag zu zeigen. "Ich bin sehr optimistisch und freue mich auf das letzte Hinrundenspiel – hier wäre es umso schöner, diese Hinrunde nach den acht Auftaktniederlagen mit der 15-Punkte-Marke abzuschließen“, hofft Buser auf den vierten Heimsieg.