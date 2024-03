In Jettingen kann der SV Holzkirchen nur überraschen

Plus Fußball-Bezirksliga: Trotz des Nackenschlags in Glött lebt die Hoffnung beim SVH weiter. Der nächste Gegner steht mit 30 Punkten gut da, hat aber andere Sorgen.

Nach dem Nachholspiel bei der SSV Glött hat der Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen schon wieder ein Auswärtsspiel zu bestreiten. Am Sonntag, um 15 Uhr, pfeift Schiedsrichter Jan Niklas Eichholz ( TSV Haunstetten) die Partie des VfR Jettingen gegen den SVH an. Die Gastgeber liegen mit 30 Punkten auf Platz sechs. Eigentlich ist damit für den VfR die Saison gelaufen, die Holzkirchner hingegen brauchen weiter dringend Punkte.

Das Hinspiel verlor Holzkirchen mit 1:4. Torgefährlichste Spieler beim VfR sind Benedikt Ost (neun Tore) und Matteo Komm (sechs Tore). Erst im Januar gab es einen Paukenschlag in Jettingen: Chefcoach Konrad Nöbauer warf nach eineinhalb Jahren überraschend das Handtuch und verließ den Bezirksligisten mit sofortiger Wirkung. Auch Co-Trainerin Melanie Einberger hat den Verein verlassen. Aktuell ist Michael Porstendörfer der Trainer des VfR.