vor 19 Min.

Klarer Sieg für Nähermemmingen-Baldingen

Plus Fußball A-Klasse Nord: Souveränes 3:1 des SCNB gegen Huisheim. Otting, Ederheim und SVSM holen Kantersiege.

Regen und Schmuddelwetter haben die Bedingungen auf den Sportplätzen erschwert, dennoch konnten alle Partien der A-Klasse Nord ausgetragen werden. Tabellenführer Ederheim gewann sein Derby bei Hohenaltheim/ Amerdingen etwas zu hoch mit 7:1. Großsorheim-Hoppingen siegte gegen Wallerstein 2:1. Der TKSV musste die nächste herbe Pleite einstecken.

SC Nähermemmingen-Baldingen – BC Huisheim 3:1 (1:0). In einem temporeichen Spiel fuhr die Heimmannschaft verdient drei Punkte ein. In der ersten Halbzeit spielte der SCNB überlegen und ging durch Janes Eger in Führung (10.). Die Gastgeber vergaben in der Folge weitere Chancen. In der zweiten Halbzeit traf Tim Angerer mit einem sehenswerten Schuss aus 30 Metern (60.) und André Gebele erhöhte kurz darauf auf 3:0. Kurz vor Spielende verkürzten die Gäste nach einem Freistoß durch Philipp Straßer. Zuschauer: 100. (wwei)

