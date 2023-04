Fußball

07:30 Uhr

Kreisliga Nord: Hohe Siege für Reimlingen, Alerheim und Holzkirchen

Reimlingens Dominik Kohnle auf dem Weg zum 4:0 gegen den SV Holzheim, es sollte sein drittes Tor in dieser Partie werden. Links Stefan Mayer, Torschütze zum 3:0.

Plus Oettingen gewinnt bereits am Samstag 2:0 gegen Kicklingen-Fristingen. Der Rest des Spitzenquartetts zieht nach und hält den Meisterschaftskampf offen.

Von Farah Losch Artikel anhören Shape

Es bleibt spannend in der Fußball-Kreisliga Nord. Im Gleichschritt ist die Spitzengruppe, bestehend aus SV Holzkirchen, TSV Oettingen, SG FSV Buchdorf/Daiting und FSV Reimlingen, vorangegangen. Dabei wurden teils deutliche Siege gefeiert. Am anderen Tabellenende mussten unter anderem der TSV Wemding und der TSV Möttingen die nächsten Niederlagen einstecken. Der FSV Marktoffingen erweist sich für Buchdorf nicht als Stolperstein und verliert zum dritten Mal in Folge.

Kreisliga Nord: TSV Oettingen bleibt mit Sieg an Holzkirchen dran

TSV Oettingen – SV Kicklingen-Fristingen 2:0 (1:0). – Bereits in der ersten Spielminute trafen die Gäste die Querlatte des Oettinger Tores. Daraufhin antwortete die Heimmannschaft in der elften Minute mit der Führung: Jan Sandmeyer erzielte das Tor aus spitzem Winkel. Nach der Pause sahen die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer ein zunächst ereignisloses Spiel. In der Schlussviertelstunde zielten dann sowohl Raul Pintea als auch Max Holzmeier knapp über das Tor des SV Kicklingen-Fristingen. Daraufhin warfen die Gäste alles nach vorne. In der Nachspielzeit traf Raul Pintea aus rund 40 Metern gegen die aufgerückte Gästeabwehr zum 2:0. Durch diesen Heimerfolg bleibt Oettingen weiterhin auf Platz zwei in der Tabelle.

Tore: 1:0 Jan Sandmeyer (11.), 2:0 Raul Pintea (90.+1); Zuschauer: 120.

