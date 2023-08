Fußball

Nähermemmingen-Baldingen und Wallerstein im Derby-Fieber

Der SC Nähermemmingen-Baldingen (vorne im Bild: Michael Grimmeiß) ist mit einem Sieg in die neue Runde gestartet und will im Derby gegen Wallerstein nachlegen.

Plus Am zweiten Spieltag der A-Klasse Nord kommt es zum Nachbarschaftsduell SCN/B gegen Wallerstein. In den vergangenen Jahren war das eine einseitige Angelegenheit.

Nur acht Kilometer trennen die Sportanlagen des SC Nähermemmingen-Baldingen und des SC Wallerstein, mehr Derby geht nicht. Die beiden A-Klassisten sind jeweils mit Siegen in die neue Saison gestartet, im direkten Duell in Nähermemmingen wollen beide an diese Leistungen anknüpfen. Die Trainer erklären, wie es vor der Partie um ihre Teams bestellt ist.

Eine „läuferisch und kämpferisch gute Mannschaftsleistung ohne Schwachpunkt und Ausfälle“ attestiert SCN/B Trainer Johann Kleebauer seinen Jungs nach dem 3:0-Erfolg gegen Maihingens Zweitbesetzung. Ein gelungener Start in eine Runde, die Erinnerungen an die vorherige verblassen lassen soll. „Wir haben einen Vorteil: Es kann nur besser werden“, scherzt Kleebauer. Und er hat recht, denn der Sportclub belegte 2022/23 den letzten Tabellenplatz, nur durch den Zusammenschluss von Mündling-Sulzdorf und Ebermergen vermied man den direkten Abstieg und konnte sich in der Relegation gegen den SV Aislingen II retten.

