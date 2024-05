Fußball

Nördlingen tritt gegen seinen Lieblingsgegner an

Sie sind Leistungsträger beim TSV Nördlingen: Jakob Mayer (in grün, in der Bildmitte) und Mario Taglieber.

Plus Der TSV Nördlingen tritt am Sonntag gegen den VfR Garching an. Während es für das Heimteam um nichts mehr geht, wollen die Rieser auf jeden Fall punkten.

Von Klaus Jais

Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison 2023/24 führt den TSV Nördlingen zum Vorletzten VfR Garching. Spielbeginn im Garmin-Stadion am See ist am Sonntag um 13 Uhr, Abfahrt mit Omnibus um zehn Uhr. Seit Mittwoch ist die Tabelle der Bayernliga Süd nun begradigt, alle Nachholspiele wurden gespielt. Und obwohl er selbst nicht im Einsatz war, ist die Situation für den VfR Garching klarer, denn bei acht Punkten Abstand sowohl nach oben als auch nach unten ist dem VfR der vorletzte Tabellenplatz nahezu sicher.

Acht Punkte Rückstand sind es immer noch auf den Vorletzten VfR Garching, neun Punkte kann der Tabellenletzte Kirchheimer SC auf der Zielgeraden der Saison noch holen: Am Tag der Arbeit sind die Chancen des KSC auf die Abstiegsrelegation nach der verdienten 0:2-Niederlage gegen den TSV Rain auf den Nullpunkt gesunken. Kirchheims Trainer Steven Toy erklärte: „Für uns war das alles ein Abenteuer, wir planen für die Landesliga. In dieser Verfassung gewinnen wir keines der restlichen drei Spiele.“

