Nördlingens Trainer Daniel Kerscher hört nach dieser Saison auf

Plus Der Landesliga-Trainer des TSV Nördlingen ist durch Familie und Beruf so gefordert, dass er den zeitlichen Aufwand nicht mehr leisten kann. Sein Nachfolger kommt aus dem „eigenen Stall“.

Für die neue Saison 2022/23 der Männerteams des TSV Nördlingen laufen die Planungen der Abteilungsverantwortlichen auf Hochtouren. Dabei wird sich das bisherige Trainerteam der ersten Mannschaft (Landesliga Südwest) an entscheidender Stelle verändern.