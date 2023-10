Schiedsrichter Norbert Süss pfiff sein 2000. Spiel

So viele Partien wie Norbert Süss haben nur wenige Schiedsrichter geleitet. Der Unparteiische aus Ellgau pfeift seit 1989 Fußballspiele in der Region.

Schiedsrichter Norbert Süss aus der Schiedsrichtergruppe Nordschwaben hat ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert, denn er leitete beim Kreisliga-West-Schwaben-Duell SSV Dillingen gegen die TSG Thannhausen seine 2000. Partie. So viele Spiele sind ein extrem seltenes und nicht hoch genug einzuordnendes Jubiläum.

Norbert Süss, der für den TSV Ellgau pfeift, ist seit 1989 als Schiedsrichter aktiv, schon knapp drei Jahrzehnte für die Kreisliga qualifiziert und gehört in dieser Spielklasse zu den erfahrensten Unparteiischen im Fußballkreis Donau. Der 56-jährige Charakterkopf war auch schon für die Bezirksliga eingestuft und kam auch jahrelang auf Verbandsebene als Assistent in der Landesliga zum Einsatz. Im Durchschnitt rund 60 Spiele pro Saison stehen für den charismatischen 23. Mann in den vergangenen 34 Jahren zu Buche.