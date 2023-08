SpVgg Ederheim und FC Maihingen bestreiten Toto-Pokal Viertelfinale

Zwei Rieser Vereine in noch im Toto-Pokal, nach dem Spiel am Mittwoch nur noch einer. Um 18.15 Uhr ist Anpfiff in Ederheim, zu Gast ist der FC Maihingen.

Die fünfte Runde im Toto-Pokal-Wettbewerb auf Kreisebene wird an diesem Mittwoch, 23. August, gespielt. Vertreten sind noch acht Mannschaften, aus dem Landkreis Donau-Ries sind nur noch zwei Fußball-Teams vertreten. Es sind dies die SpVgg Ederheim und der FC Maihingen. Gespielt wird in Ederheim, Schiedsrichter Steffen Brenner (SC Nähermemmingen-Baldingen) pfeift die Partie um 18.15 Uhr an.

Die Wege der beiden Mannschaften ins Viertelfinale: Die SpVgg Ederheim musste in der ersten Runde beim SC Athletik Nördlingen antreten und gewann das einzige Auswärtsspiel 4:1. In der zweiten Runde wurde der FC Nordries 2:0 besiegt, in der dritten Runde trat der TSV Möttingen wegen personeller Engpässe nicht an und in der vierten Runde warf die SpVgg mit der SG Alerheim einen weiteren Kreisligisten aus dem Wettbewerb (3:1). Der FC Maihingen gewann in Runde eins bei der SG Niederhofen/Hausen mit 5:1 und hatte in der zweiten Runde ein Freilos. In Runde drei wurde gegen den SV Mauren erst nach Elfmeterschießen 7:6 (1:1) gewonnen und auch in der vierten Runde war es knapp beim 2:1-Sieg über den gleichklassigen TSV Wemding.