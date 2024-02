Fußball

13:00 Uhr

Der SV Holzkirchen will sich den Klassenerhalt erarbeiten

Den nötigen Biss erwartet Philipp Buser, der Spielertrainer des SV Holzkirchen, in den noch verbleibenden zwölf Punktspielen der Bezirksliga Nord von seiner Mannschaft.

Von Klaus Jais

Das erste Punktspiel des Jahres 2024 bestreitet Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen am 10. März beim Tabellenschlusslicht SSV Glött. Es ist gleichzeitig das einzige Nachholspiel des SVH; das Spiel fiel bereits am 5. November aus. „Auf dieses enorm wichtige und definitiv richtungsweisende Spiel wollen und müssen wir akribisch hinarbeiten“, sagt Spielertrainer Philipp Buser, der das Auftakttraining am kommenden Sonntag (ab 14 Uhr) abhalten wird.

Außer Marcel Köhnlein (er wechselte zum SC Nähermemmingen-Baldingen) gab es weder Ab- noch Zugänge in der Wintertransferperiode. Bereits im Januar standen selbständige Laufeinheiten über 30 bis 45 Minuten auf den Trainingsplänen der Spieler. Außerdem traf man sich in einem Oettinger Fitnessstudio zu Spinning und einem Kraft-Ausdauer-Zirkel. Dieser Besuch im Fitnessstudio steht auch kommenden Dienstag auf dem Programm.

