SV Holzkirchen geht gegen SSV Glött wieder als Verlierer vom Platz

Plus Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga muss der SVH eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Aus einem Unentschieden wird in der letzten Minute eine Pleite.

Von Benjamin Rößle

Was mit Einsatz und Kampfkraft zu erreichen ist, haben die Glötter Fußballer im Kellerduell der Bezirksliga Nord gegen den SV Holzkirchen bewiesen. Trotz eines Doppelschlags durch Gast Daniel Kienle samt 1:2-Rückstand steckten sie nie auf und wurden belohnt: Winter-Neuzugang Markus Wiegl machte in der Nachspielzeit den ebenso wichtigen wie umjubelten Siegtreffer für das Schlusslicht. Zum Frühjahrsbeginn keimt neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt auf.

Auf extrem tiefem Boden im Lilienstadion war zu keinem Zeitpunkt an gepflegtes Kurzpassspiel zu denken. Vielmehr war Laufbereitschaft angesagt. Beide Mannschaften gingen von Beginn an konzentriert zu Werke, aber erst nach knapp einer halben Stunde wurde es in beiden Strafräumen gefährlich. Die erste gute Möglichkeit bot sich Holzkirchen, doch Philipp Buser verpasste eine Hereingabe knapp. Keine 120 Sekunden später jubelten die Glötter. Etwas glücklich sprang der Ball von Dominik Wohnlich genau in die Gasse des gestarteten Jonas Stutzmüller. Der SSV-Angreifer ließ SVH-Keeper Marcel Randi stehen und schloss zum 1:0 ab (31.).

