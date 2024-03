SV Holzkirchen spielt gegen Wertingen besser, aber nicht gut genug

Plus Fußball-Bezirksliga: Die Rieser unterliegen Wertingen mit 0:2. Wörnitzstein-Berg verliert mit dem gleichen Ergebnis, im Spiel der Rainer Zweiten wird es kurios.

Drei Niederlagen sind die Bilanz der drei Donau-Rieser Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga. Während Schlusslicht Holzkirchen gegen Spitzenreiter Wertingen von Anfang an wenig Hoffnung haben durfte, wird den SV Wörnitzstein-Berg seine 0:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Stätzling mehr schmerzen. Die zweite Mannschaft des TSV Rain erlebt beim 1:3 gegen den VfL Ecknach ein Elfmeter-Festival – mit dem glücklicheren Ende für die Gäste.

SV Holzkirchen – Wertingen 0:2 (0:0). Das erste Holzkirchner Heimspiel nach der Winterpause endete verdient mit 2:0 für den TSV Wertingen. Der Tabellenführer begann druckvoll und überlegen, das Spielgeschehen fand fast nur in der Spielfeldhälfte der Holzkirchner statt. Bereits nach vier Minuten die erste Strafraumaktion der Gäste: Nach Flanke von Kotter köpfte Spizert am langen Pfosten vorbei. Holzkirchen bleibt nur durch Konter gefährlich. Nach Eckball gelangte der Ball zu Holzkirchens Bosch, sein Distanzschuss ging weit über das Gästetor. Nach 34 Minuten legte Rueß zurück auf Spizert, der direkt abzog, aber Torwart Randi konnte zur Ecke klären. Kurz vor der Pause versuchte Holzkirchen es mit einer Spielverlagerung von Michel auf den rechten Flügel zu Neuwirt, sein flache Hereingabe blieb aber ungenutzt von Buser, der freistehend aus kurzer Distanz über das Tor verzog.