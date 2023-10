Trainieren wie die Profis: FCA-Fußballschule war in Reimlingen

Die Fußballschule des FC Augsburg gastierte beim FSV Reimlingen. Dabei konnten die Kinder auch einen richtigen Bundesliga-Profi treffen.

Auch heuer hat die Fußballschule des FC Augsburg vom 7. bis zum 11. August Halt beim FSV Reimlingen gemacht. Seit 2013 betreibt der FC Augsburg seine Fußballschule unter dem Motto "Trainieren wie die Profis“. Die Angebote der Fußballschule richten sich an alle Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren. So wurde auch beim FSV Reimlingen fünf Tage lang fleißig in altersgerechten Kleingruppen trainiert.

Dribbeln, Passspiel, Torschuss und noch viel mehr standen dabei auf dem Trainingsplan. Neben dem Techniktraining kam auch der Spaß natürlich nicht zu kurz: Richtig rund ging es bei der Camp-Olympiade nach dem Mittagessen sowie beim großen Abschlussturnier am Freitagnachmittag.

Besuch im FCA Stadion ist der Höhepunkt für die Reimlinger Kinder

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der WWK-Arena. Mit dem Bus ging es nach Augsburg, wo die Kids eine spannende Stadionführung erwartete. Neben den Innenräumen ging es auch ganz nah hin an den Rasen – über den aber strengstens gewacht wird: betreten verboten! Mehr als wett machte das aber, dass zum Abschluss der Tour FCA-Profi Elvis Rexhbecaj für eine Fragestunde und Autogramme vorbeischaute. So ziert die meisten Trikots nun eine originale Unterschrift und über das Lieblingsessen und das schönste Tor von Elvis Rexhbecaj wissen die Teilnehmenden nun auch Bescheid.