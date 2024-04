Fußball

TSV Nördlingen: Nullnummer gegen den Tabellenführer

Für Nördlingens Angreifer (in Grün: Sasa Maksimovic) gab es gegen die Defensive des TSV Schwaben Augsburg kein Durchkommen.

Plus Fußball-Bayernliga: Im Duell mit Schwaben Augsburg zeigen die Rieser eine defensiv konzentrierte Leistung, offensiv gelingt auch in Überzahl kein Durchbruch.

Von Nico Lutz

Nach zwei deutlichen Niederlagen in Serie hat der TSV Nördlingen die gewünschte Reaktion gezeigt und dem Ligaprimus TSV Schwaben Augsburg vor 450 Zuschauerinnen und Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion ein torloses Unentschieden abgerungen. In einem zerfahrenen Bayernliga-Spiel konnten beide Teams ihre wenigen Chancen nicht nutzen. Der TSV schaffte es kurz vor Schluss nicht mehr, eine zweifache Überzahl in einen Dreier ummünzen. Die Gäste sahen sich derweil von zweifelhaften Schiedsrichter-Entscheidungen benachteiligt.

Nördlingens Coach Karl Schreitmüller reagierte mit einer Veränderung in der Startelf auf die Niederlage bei den Junglöwen, rechts offensiv begann Luca Trautwein anstelle von Alexander Schröter. Schwabens Spielertrainer Matthias Ostrzolek tauschte seine erste Elf im Vergleich zur Derbyniederlage gegen Türkspor Augsburg auf zwei Positionen, Kilian Pittrich und Timothee Diowo ersetzten Nicola della Schiava und Laurin Bischofberger.

