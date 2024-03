Fußball

vor 39 Min.

TSV-U17 steht vor erstem Punktspiel des Frühjahrs

Plus Die Temizel-Schützlinge empfangen am Samstag Memmingens Zweite. Der TSV-Coach sieht sein Team bereit, auch wenn die Vorbereitung nicht perfekt gewesen sei.

Von Klaus Jais

Die Fußball-U17 des TSV Nördlingen hat als Tabellenführer der Bezirksoberliga Schwaben überwintert. Die Tabelle bietet freilich ein schiefes Bild, denn es stehen noch zehn Nachholspiele aus. Auch der TSV ist mit zwei Partien betroffen. Der TSV Nördlingen hat bei erst zwölf Spielen 31 Punkte, der FC Pipinsried hat bei ebenfalls zwölf Spielen 29 Punkte. Der Tabellendritte FC Memmingen II hat 29 Punkte, aber bereits 14 Spiele absolviert und die dritte Mannschaft mit 29 Punkten (bei erst zwölf Spielen) ist der FC Gundelfingen. Erster Gegner am kommenden Samstag (12 Uhr) ist der FC Memmingen II.

„Meiner Meinung nach war es nicht die perfekte Vorbereitung, aber insgesamt doch sehr gut. Immer wieder gab es kranke oder angeschlagene Spieler“, so Trainer Kazim Temizel. Das erste Vorbereitungsspiel fand bereits Ende Januar statt: Die Rieser gewannen bei der SGV Nürnberg-Fürth (Zweiter der Landesliga Nord) mit 4:2. „Es war ein Superspiel meiner Mannschaft“, zeigte sich Trainer Temizel euphorisch. Eine Woche später wurde beim SV Olympiadorf München (Fünfter der BOL Oberbayern) dank zweier Tore in der Schlussphase 2:1 gewonnen. In diesem Spiel brach sich Alexander Bruchanov den kleinen Finger und war fortan nicht mehr im Training. Im dritten Testspiel unterlagen die Rieser beim Tabellenführer der Landesstaffel, dem 1. FC Normannia Gmünd, mit 2:3. Im Spiel Nummer vier erreichten die Rieser ein 3:3 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall, die in der Verbandsstaffel spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen