TSV Wertingen wird die nächste Mammutaufgabe für den SV Holzkirchen

Plus Fußball-Bezirksliga: Der Spitzenreiter gastiert am Samstag beim SVH, der trotz Außenseiterrolle auf seine Chance hofft. Ein Spieler kehrt auf die Bank zurück.

Die Aufgaben des Fußball-Bezirksligisten SV Holzkirchen werden nicht leichter: An diesem Samstag, um 14 Uhr, bestreiten die Rieser ihr erstes Heimspiel in diesem Jahr. Gegner ist kein Geringerer als der Tabellenführer TSV Wertingen, der seit dem vergangenen Wochenende bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten FC Stätzling hat.

Der 1:0-Sieg des VfR Jettingen gegen den SV Holzkirchen vergangene Woche hätte weitaus höher ausfällen können. Bei aller Wertschätzung für den Gegner sagte VfR-Trainer Michael Porstendörfer im Rückblick: „Das war ein gefühltes 5:0.“ Das einzige Tor erzielte Maximilian Ocker nach einer Viertelstunde. „Ich wollte eigentlich flanken“, räumte der Torschütze nach der Partie grinsend ein. Eine Trotzreaktion der Rieser blieb aus, stattdessen dominierten die Jettinger jederzeit Tempo und Richtung der Partie. Kurz vor dem Schlusspfiff hätten die Rieser den Spielverlauf um ein Haar auf den Kopf gestellt. Doch der letzte ihrer wenigen Schüsse krachte an den Querbalken. Letztlich blieb es beim 1:0.