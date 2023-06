Fußball

Was die U19-Meistermannschaft in Nördlingen auszeichnet

Plus Sogar mit sieben Punkten Vorsprung setzen sich die U19-Spieler des TSV Nördlingen letztlich durch und steigen in die Landesliga auf. So ist die Saison-Bilanz.

Nach nur einjähriger Abwesenheit kehren die Fußball-A-Junioren (U19) des TSV 1861 Nördlingen in die Landesliga zurück. Die Schützlinge von Trainer Michael Göttler und Co-Trainer Werner Schmid hatten bereits die Herbstrunde mit acht Mannschaften ungeschlagen bei einem Torverhältnis von 17:1 überstanden. Punktgleich kam im Herbst der TSV Schwabmünchen über die Ziellinie, der aber mit 25:3 das bessere Torverhältnis hatte. In der entscheidenden Meisterrunde mit insgesamt sieben Mannschaften, aber mit Hin- und Rückspiel, setzten sich die Rieser mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Memmingen II souverän durch.

„Über die gesamte Saison hat uns ausgezeichnet, dass wir wirklich eine Mannschaft waren, in der jeder alles für den anderen gegeben hat. Besonders ausgezeichnet hat uns der Wille, sich ständig zu verbessern, und die Bereitschaft, sich in jeder Einheit zu quälen. Diese beiden Aspekte waren die Grundlage des Erfolgs“, sagt Trainer Göttler, der selbst mit 24 Jahren nur unwesentlich älter als seine Schützlinge ist. „Besonders hervorheben möchte ich keinen einzelnen Spieler, sondern wirklich das gesamte Team vom ersten bis zum 20. Spieler. Sich immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen, zeigt von Charakter und ist unabdingbar, um erfolgreich zu sein“, erläutert Göttler weiter.

