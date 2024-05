Laufsport

19:00 Uhr

Das gibt es zum Ipf-Ries-Halbmarathon 2024 zu wissen

Plus An diesem Samstag wird wieder von Nördlingen nach Bopfingen gelaufen. Was Teilnehmer erwartet und worauf sich alle anderen einstellen sollten.

Von Maximilian Bosch

Ein kleines Jubiläum feiert der Ipf-Ries-Halbmarathon, der an diesem Samstag, 11. Mai, zum 15. Mal stattfindet. Die 21,1 Kilometer lange Strecke wird dieses Jahr von Nördlingen nach Bopfingen gelaufen, um 17 Uhr werden die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke geschickt. Auch wer nicht auf der Strecke oder an deren Rand dabei ist, sollte sich vorab über den Lauf informieren, denn es wird Straßensperrungen geben. Deshalb hier das Wichtigste im Überblick

Verantwortlich für die beliebte Laufveranstaltung zeichnen die Vereine TSV Nördlingen und TV Bopfingen sowie die beiden Städte. Rund 540 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich vorab angemeldet, darunter 33 Staffeln mit je drei Mitgliedern. Bei schönem Wetter rechne man am Samstag noch mit bis zu 100 Nachmeldungen, lässt Florian Engert vom Organisationsteam wissen. Die Nachmeldungen sind von 13 bis 16 Uhr im Ochsenzwinger in Nördlingen möglich, wo sich auch die Ausgabe der Startnummern befinden wird. Der Startpunkt ist das Reimlinger Tor.

