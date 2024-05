Drei SG-Handicap-Sportler holen Medaillen in Vöhringen

Mit kleiner Truppe, aber großer Motivation nehmen die Nördlinger Behindertensportler am Springer- und Werfertag teil – einmal mehr mit überragendem Erfolg.

Die Leichtathleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen haben den Feiertag am 9. Mai genutzt und beim 14. Springer- und Werfertag mit Allgäuer Hochsprung-Meisterschaft in Vöhringen an der Iller teilgenommen. Leider konnte der Vorjahressieger im Hammerwerfen, Andreas Eder, aufgrund einer Verletzung nicht antreten, und mit Etienne Wiedemann fiel ein weiterer SG-Handicap-Athlet wegen Krankheit aus. Zu dritt vertraten schließlich Markus Protte, Werner Wiedemann und Daniel Weinert den Nördlinger Verein und maßen sich bei trockenem und sehr kaltem Wind mit den anderen Sportlern.

Markus Protte begann direkt sehr erfolgreich: In der Klasse M35 konnte er mit übersprungenen 1,33 Metern den Hochsprung gewinnen, auch wenn er an den 1,36 Metern knapp scheiterte. Anschließend ging es für Protte weiter zum Weitsprung. Auch hier zeigte der Nördlinger seine Sprungkraft und siegte mit der gleichen Weite wie schon im Vorjahr, 4,86 Meter. Sein bester Versuch ging zwar über die Fünf-Meter-Marke, war aber leicht übertreten und daher ungültig. Für Protte gab es keine Pause, denn es ging sofort weiter zum Kugelstoßen. Auch diese Disziplin konnte er gewinnen. Mit einer Weite von 7,44 Metern sicherte er sich den ersten Platz.

SG-Handicap erringt erste und zweite Plätze in Vöhringen

Daniel Weinert freute sich über einen ersten Platz im Kugelstoßen. Er trat in der Klasse M30 an und gewann mit 9,68 Metern, was für ihn zudem eine neue persönliche Bestweite bedeutete. Werner Wiedemann ging bei den Senioren in der Klasse M50 an den Start und erreichte mit 6,35 Metern den zweiten Platz.

Die Sportler aus dem Donau-Ries schlossen die Veranstaltung beim Diskuswerfen mit drei Siegen ab. In der Klasse M30 gewann Daniel Weinert mit 26,00 Metern, in der Klasse M35 sicherte sich Markus Protte mit 21,36 Metern seinen vierten Sieg des Tages und Werner Wiedemann konnte sich in der Klasse M50 und einer Weite von 14,05 Metern ebenfalls über Platz eins freuen. (vle)

