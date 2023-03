Marktoffingens Zweite ist voll im Abstiegskampf drin

Plus Marktoffingen II verliert ein wichtiges Spiel in Buchloe, die vierte Mannschaft der Volleyballerinnen dagegen hat gute Chancen auf die Vizemeisterschaft.

Die Damen II des FSV Marktoffingen sind am Samstag zum durchaus wichtigen Mittelfeldduell gegen die Lechrain Volleys (eine SG aus mehreren Vereinen im Raum Buchloe Landsberg) nach Buchloe gefahren. Nach der 1:3-Niederlage, den durchaus überraschenden Punktgewinnen der Teams vom Tabellenende und dem vom Verband auf drei erhöhte direkte Absteigerzahl befinden sich die Rieserinnen nun vor den letzten drei Spielen im direkten Abstiegskampf.