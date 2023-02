Oettingen

17:30 Uhr

Oettinger Schützen feiern Erfolg in der Fremde

Die Oettinger Schützen feiern in der Bezirksoberliga einen Erfolg gegen Eppisburg. In der Bezirksliga unterliegt Wechingen Bergstetten, Kösingen siegt kampflos gegen nicht angetretene Wortelstettener.

Plus Zwei Siege und eine Niederlage sind die Bilanz der Rieser Luftgewehr-Mannschaften am jüngsten Schießtag auf Bezirksebene. Den entspanntesten Sieg holt Kösingen.

Von Kathrin Mädler Artikel anhören Shape

Die Sportschützen aus Oettingen haben am siebten Wettkampftag der Bezirksoberliga einen Sieg in Eppisburg davongetragen. In der Bezirksliga trafen die Wechinger auf den Tabellenersten aus Bergstetten. Während die Wörnitzschützen eine kostenlose Lehrstunde erhielten, hatten die Kösinger leichtes Spiel, weil ihr Gegner aus Wortelstetten gar nicht erst angetreten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen