In Kösingen entscheiden zwei Stechschüsse

Die Luftgewehr-Bezirksoberligisten Baldingen und Oettingen bleiben am jüngsten Wettkampftag erfolglos, in der Bezirksliga siegen Kösingen und Minderoffingen.

Nach dem vorletzten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberliga haben die Sportschützen aus Baldingen und Oettingen je an einer Niederlage zu knabbern. In der Bezirksliga ergatterte nur Kösingen einen eindeutigen Sieg. Im Ries-Gau-Derby trennten sich Wechingen und Minderoffingen mit einem Unentschieden, wobei die Edelweißschützinnen das bessere Teamergebnis erzielten.

In der Bezirksoberliga begrüßten die Baldinger den Ligaprimus aus Medlingen. Von Anfang an auf verlorenem Posten stand Lukas Egetenmeier. Gegen die 99, 100, 98 und 97 Ringe seiner Medlinger Kontrahentin war für den Goldbachschützen kein Land in Sicht. Ähnlich erging es Ersatzschütze Lukas Stadali. Seine 82 und 85 Ringe waren der Aufregung geschuldet und machten dem Neuling genauso einen Strich durch die Rechnung wie auch Jannik Riefle, bei dem nichts zusammenging. Besser machte es Aushilfsschützin Karen Ellermann bei ihrem Mann-gegen-Mann-Debüt. Mit einem Vorteil von zehn Ringen heimste Ellermann einen Siegerpunkt ein. Dem schloss sich Mannschaftskollegin Heidi Hurler dank 98 und 97 Zählern an, wobei die Goldbachschützin in der zweiten Hälfte schwächelte. Letztendlich stand eine 2:3-Niederlage zu Buche und Baldingen steht mit Bergstetten und Sulzdorf in der Abstiegszone.

Luftgewehr-Bezirksoberliga: Oettinger Schützen unterliegen Monheim klar

Oettingen war zu Gast bei den Monheimern, die in der Tabelle einen Platz vor den Riesern liegen. Aylina Sailer hatte der Rundenbestleistung ihres Monheimer Mitstreiters ebenso wenig entgegenzusetzen wie Gabriele Beck, die sich mit einer 88er-Serie selbst Steine in den Weg legte. Wegen 91 und 92 Ringen geriet auch Sabine Beutel in ein Hintertreffen, auch 96 Zähler in einer der folgenden Serien halfen der Oettingerin nicht mehr. Bei Christoph Sailer wurden die Weichen mit 91:99 schon frühzeitig gestellt, jedoch nicht zu Gunsten des Oettingers. Einzig Michael Beutel sorgte für einen Ehrenpunkt der Oettinger bei der 1:4-Niederlage.

In der Bezirksliga trafen mit Wechingen und Minderoffingen nicht nur zwei Ries-Gau Mannschaften aufeinander, sondern auch die Tabellenersten auf das Tabellenschlusslicht. Minderoffingen trat mit Ersatzschützin Anna Zimmermann an, die sich den Schneid von Marcel Hertle nicht abkaufen ließ. Cornelia Mayer brachte Runde für Runde mehr Distanz zwischen sich und Wechingens Peter Hubel, der zwar stets auf Tuchfühlung blieb, doch am Ende sieben Ringe weniger hatte.

Mit zwei Stechschüssen holt Gisela Kahn den Sieg für Kösingen

Mit 97:93 begann Minderoffingens Ursula Kerle ihr Duell gegen Andreas Buinger stark. Während Buinger das Niveau hielt, folgten bei Kerle mehrere Schüsse in die Sieben, was den Ausgleich in Paarung zwei brachten. Im Schlussspurt hatte der Wörnitzschütze um einen Ring die Nase vorne. An der Pole-Position zeichnete sich eine ähnlich spannende Konstellation ab. Minderoffingens Tina Eichberger und Andreas Nagel lagen nach den ersten zehn Schuss gleichauf (96:96). Mit drei Achtern geriet Eichberger in einen Rückstand, aus dem sie wegen der 95er-Abschlussserie des Wörnitzschützen Nagel nicht mehr heraus kam, das Aufeinandertreffen endete 2:2. Der dritte Mannschaftspunkt ging aufgrund des höheren Teamergebnisses an Minderoffingen.

Kösingen bekam es am mit Ebermergen zu tun. Obwohl sich Peter Volland mit 95, 96, 94 und 97 wacker schlug, war ihm sein Ebermergener Gegenüber immer einen Schritt voraus. In Paarung zwei war es dafür der Hubertusschütze Ulrich Öchslein, der mit einem Sieben-Ringe-Vorsprung die Oberhand behielt. Nach einem harten Stück Arbeit steuerte Markus Gruber ebenfalls einen Gewinnerpunkt für Kösingen bei. Bei Gisela Kahn und Wolfgang Göttler reichten 40 Schuss nicht aus, um einen Sieger zu ermitteln. Auch der erste Stechschuss brachte noch keine Entscheidung. Erst beim zweiten Stechschuss setzte sich die Kösingerin mit 10:6 durch und bescherte den Hubertusschützen so einen 3:1-Sieg.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Medlingen 2:3 (1847:1885). Egetenmeier – Bayer 376:394; Hurler – Hitzler 383:381; Riefle – Thanheiser 372:382; Stadali – J. Fauser 348:370; Karen Ellermann – T. Fauser 368:358.

Oettingen – Monheim 1:4 (1865:1906). M. Beutel – Schwertberger 384:381; Ch. Sailer – Nigel 372:384; S. Beutel – Gnugesser 372:380; Beck – Christ 370:379; A. Sailer – Kuba 367:382.

Tabelle:

Medlingen 14:4 29:16 16962 Monheim 14:4 28:17 17091 Oettingen 8:10 19:26 16833 Bergstetten 6:12 21:24 16837 Baldingen 6:12 20:25 16816 Sulzdorf 6:12 18:27 16900

Bezirksliga im Überblick:

Wechingen – Minderoffingen 2:2 (1471:1488). Nagel – Eichberger 378:377; Buinger – Kerle 372:371; Hubel – Mayer 372:379; Hertle – Zimmermann 349:361.

Kösingen – Ebermergen 3:1 (1506:1501). Volland – M. Göttler 382:386; Öchslein – Eberhart 385:378; Grubauer – T. Göttler 378:376; Kahn – W. Göttler 361:361 (Stechschuss 10:6).

Tabelle: