„Stammtisch-Schützen“ gewinnen in Deiningen

25 Mannschaften nehmen am Vereine-Schießen der Schützengilde Hubertus Deiningen teil. Dabei erweist sich das Stammtisch-Team als am treffsichersten.

Die Schützengilde Hubertus Deiningen hat wie jedes Jahr zur Kirchweih ihr beliebtes Vereine-Schießen veranstaltet. Teilnehmen darf jeder, der nicht aktiv in Wettkämpfen des Schießsports beteiligt ist. Die Mannschaften bestehen aus maximal sieben Personen, wobei die fünf besten pro Team gewertet werden. Jeder Teilnehmer darf zehn Schuss abgeben, wovon wiederum der beste gewertet wird. Ziel ist es, den niedrigsten Teiler in Gesamtsumme zu erreichen. Die Preisverleihung fand zu gewohnter Stunde am "Kirbe-Samstag" statt. 25 Mannschaften nahmen dieses Jahr am Turnier teil.

Rote Laterne für die Mannschaft „Tischtennis“

Traditionell wird mit Vergabe der roten Laterne in die Preisverleihung gestartet. In diesem Jahr darf die Mannschaft „ Tischtennis“ die rote Laterne mit nach Hause nehmen. Sie belegte mit insgesamt 3052,3 Teilern den letzten Platz. Platz drei erreichte die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Deiningen mit 1159,7 Teilern. Die Musikkapelle Deiningen freut sich mit 956,9 Teilern über Platz zwei. Sieger des Turniers ist die Mannschaft Stammtisch-Schützen mit 867,1 Teilern.

Den besten Treffer des Vereineschießens erzielte Helmut Klingler (Männergesangsverein) mit 42,0 Teilern und wurde dafür mit einer Schützenscheibe belohnt. Die beste Dame des Turniers war Vanessa Reicherzer (Stammtisch-Schützen), sie schaffte einen 68,2-Teiler und erhielt einen Blumenstrauß. Alle teilnehmenden Gruppen bekamen einen Brotzeitteller. Bei Musik und gutem Essen ließ man gemeinsam den Abend gemütlich ausklingen. (AZ)