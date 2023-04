St. Georg Möttingen verteidigt den Schülercup der Schützen

Die jungen Möttinger erweisen sich einmal mehr als besonders treffsicher. Jan Steinheber von Edelweiß Minderoffingen gewinnt das Finale der besten Acht.

Die Nachwuchsschützen von St. Georg Möttingen haben den Schülercup des Riesgau Nördlingen auf der Schießanlage der Albuchschützen in Schmähingen gewonnen. Durch zwei Vorkampfergebnisse, die auf den heimischen Schießständen geschossen wurden, qualifizierten sich 22 Nachwuchsschützinnen und -schützen mit dem Luftgewehr zum Endkampf. Am Ende holten Julia Böllmann (172 Ringe) und Elias Buinger (182 Ringe) mit 36 Ringen Vorsprung den Wanderpokal nach Möttingen.

Den zweiten Platz belegte die zweite Mannschaft der Niederhausschützen Hürnheim mit Emily Steinmeyer (151 Ringe) und Marie Steinmeyer (167 Ringe). Nur acht Ringe weniger erreichten Marie Lang (153 Ringe) und Lukas Renner (157 Ringe) von Lohengrin Munningen. Im Anschluss an die Wettkämpfe fand noch ein Finalschießen der besten Acht statt. Dieses sehr spannende Finale gewann Jan Steinheber mit 93,4 Ringen (Edelweiß Minderoffingen) vor Lukas Renner (Lohengrin Munningen, 92,3 Ringe) und Elias Buinger (St. Georg Möttingen, 92,2 Ringe). Alle Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden mit einer Medaille geehrt.

Schüler-Schützen Riesgau: Qualifikation für den Shooty-Cup in Kellmünz

Die Mannschaftsergebnisse wurden an den Bezirk Schwaben weitergemeldet. Die drei erstplatzierten Mannschaften des Riesgau Nördlingen haben sich für den Endkampf auf Bezirksebene – den Shooty-Cup – qualifiziert. Dieser findet am 23. April in Kellmünz statt. (AZ)

