Große Erfolge der Lebenshilfe-Teams bei Tischtennisturnier in Vohburg

Vier Mannschaften aus dem Landkreis qualifizieren sich für bayerischen Meisterschaften der Lebenshilfe.

Nach einer langen coronabedingten Pause haben die Tischtennis-Mannschaften der Lebenshilfe Donau-Ries wieder bei einem überregionalen Turnier teilgenommen. Bei den südbayerischen Tischtennismeisterschaften des Landesverbandes der Lebenshilfe in Vohburg traten drei Damen- und zwei Herrenmannschaften jeweils in der ersten und zweiten Liga an – mit großem Erfolg: Vier der fünf teilnehmenden Teams konnten sich durch eine hervorragende Teamleistung den ersten Platz sichern. Die Mannschaften konnten sich so den Einzug ins landesweite Finale sichern.

Neben den sportlichen Leistungen steht bei den Tischtennisturnieren der Lebenshilfe der Spaß am Spiel und Fair Play im Vordergrund. Deswegen freuten sich alle Teilnehmenden nicht nur über den großen Erfolg beim Turnier, sondern besonders auch über das Zusammentreffen von Tischtennisbegeisterten aus vielen südbayerischen Lebenshilfe-Einrichtungen. (AZ)