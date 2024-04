Toto-Pokal

13:56 Uhr

Die Chance für Maihingen: Drittes Finale könnte zum Titel führen

Eine Szene aus dem Viertelfinale zwischen dem FC Maihingen (in schwarz) und der SpVgg Ederheim. Von links: Aaron Stimpfle, Raphael Stimpfle, Lars Möhnle, Dominik Göck, Joshua Buser und Markus Zöllner.

Plus Nach zwei Niederlagen in den vergangenen Jahren steht der FC Maihingen erneut im Endspiel des Toto-Pokals. Doch der Gegner hat den gefährlichsten Angreifer der Liga.

Von Klaus Jais

Am 1. Mai steigt in Schwenningen das Toto-Pokal-Endspiel des Fußballkreises Donau zwischen dem TSV Ziemetshausen (Kreisliga West) und dem FC Maihingen (Kreisliga Nord). Angepfiffen wird das Finale um 16 Uhr von Schiedsrichter Leon Löffler (FC Medlingen, Gruppe Donau).

Der TSV Ziemetshausen liegt in der Kreisliga West auf Platz zwei, der FC Maihingen liegt in der Kreisliga Nord auf dem dritten Platz. Der TSV Ziemetshausen hat dabei auf den Tabellenführer TSG Thannhausen zwei Punkte Rückstand und zuletzt sechs Spiele in Folge nicht mehr verloren. Mit bereits 19 Toren ist Tarik Music der torgefährlichste Spieler der gesamten Liga. Der 55-jährige Trainer Siegfried Kolb hat den TSV Ziemetshausen erst zu Saisonbeginn übernommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen