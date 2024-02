Marktoffinger U20 holt Platz fünf bei schwäbischer Meisterschaft

Die schwäbische U20-Meisterschaft konnte sich der FSV Marktoffingen nicht sicher, zu unkonstant waren die Leistungen. Dennoch drehten die Rieserinnen auch Spiele.

Für die U20-Mädels vom FSV Marktoffingen ging es kürzlich nach Donauwörth zur schwäbischen Meisterschaft. In Gruppen eingeteilt mussten sie gleich gegen die Hausherrinnen Donauwörth antreten. Für sie ein Überraschungspaket, da es unklar war, wie stark der Auftritt von Donauwörth werden würde. Das Heimteam legte gleich mal mit einem Feuerwerk los und ließen die FSV-Mädels nicht ins Spiel kommen. Für jene klappte in diesem Spiel rein gar nichts. Überall fehlte es an dem letzten Siegeswillen und Einsatz. Mit 17:25 und 25:27 musste man dem Gegner den Sieg überlassen.

Für das Spiel gegen Gersthofen wurden nach reiflicher Überlegung des Trainergespanns Grübl/Grübl zwei wichtige Positionen im Team getauscht. Tina Stimpfle wurde auf die Diagonalposition gesetzt, ein komplettes Neuland für sie und Lina Bachmann nahm die Position des Mittelblockers ein, für sie keine unbekannte Position. Der Kniff funktionierte: Zwar noch etwas holprig, da dieser kleine Tausch doch eine sehr große Umstellung in der Mannschaft war, aber die Mädels beweisen immer wieder, dass sie sehr flexibel sind und solche Traineranweisungen verstehen und umsetzen. So ging der Sieg gegen Gersthofen ungefährdet mit 25:21 und 25:20 an den FSV Marktoffingen.

FSV Marktoffingen verliert gegen Mauerstetten bei schwäbischer Meisterschaft

Im dritten Spiel gegen Mauerstetten mussten nun ein Sieg her, damit noch Chancen auf den Überkreuzvergleich bestanden. Aber Mauerstetten war nicht gewillt, das Spiel einfach abzugeben. Die FSV-Mädels zeigten ihr bestes Spiel an diesem Tag, kämpften um jeden Ball, aber es reichte nicht zum Sieg und mit 18:25 und 21:25 hieß der Sieger Mauerstetten.

Am Ende wartete das Spiel um Platz fünf gegen Kleinaitingen. Hier sollten noch mal alle Spielerinnen Einsatzzeit erhalten. Aber bei vielen Spielerinnen war die Luft schon draußen und man gab den ersten Satz mit 15:25 an Kleinaitingen ab. Nach einer deutlichen Ansprache beim Seitenwechsel und auch einigen Veränderungen in der Aufstellung konnten Marktoffingerinnen den Schwung wieder aufnehmen und sicherten sich mit 25:22 den Ausgleich. Der Tiebreak musste entscheiden, ob man mit einem Sieg das Turnier beenden möchte. Und hier zeigten die Rieserinnen noch einmal, dass sie Kampfgeist haben und sicherten sich nach einem Rückstand von 0:4 mit 15:12 den fünften Platz. (AZ)

Für Marktoffingen spielten: Bachmann Lina, Bachmann Sophie, Elbizim Ece, Friedrich Amalia, Hager Dana, Jung Elena, Kreisbeck Ida, Müller Celine, Müller Nicole, Grübl Dina, Schoeps Lena, Stimpfle Tina, Wiedemann Lisa