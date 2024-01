Stollers erste Neujahrsrede: "Lassen Sie uns den Dialog suchen"

Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Wallerstein ruft Bürgermeister Stoller die Bevölkerung dazu auf, die Chancen für positive Veränderungen zu nutzen.

Für Georg Stoller war es eine Premiere. Erstmals hat er in seiner Eigenschaft als Erster Bürgermeister der Marktgemeinde Wallerstein zum Neujahrsempfang geladen und in seiner Rede die Bürgerschaft dazu aufgerufen, trotz momentan schwieriger Herausforderungen die Chancen für positive Veränderungen zu nutzen. „Lassen Sie uns den Dialog suchen, Brücken bauen und uns für eine gute Zukunft einsetzen“, rief Stoller den rund 200 Gästen zu. Den traditionellen historischen Festvortrag hielt der frühere Nördlinger Stadtarchivar Wilfried Sponsel, bei dem er verschiedene Blicke auf Wallerstein und sein Schloss um das Jahr 1800 richtete.

Neben einer Rückschau auf das zu Ende gegangene Jahr ging Stoller stichpunktartig auf die Vorhaben für 2024 ein. Wegen der zahlreichen Projekte in der jüngsten Vergangenheit sowie der Baukosten- und Zinssituation werde die Gemeinde ihre Investitionstätigkeit zurückfahren, jedoch nicht gänzlich einstellen müssen. Die laufende Kanalsanierung in Ehringen mit dem damit verbundenen Ausbau des Wassernetzes laufe noch bis Mitte des Jahres. Demgegenüber müsse der Ortsteil bei der geplanten Dorferneuerung noch einige Jahre warten, weil das Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach von massiven Mittelkürzungen des Staates betroffen sei.

In Wallerstein soll der Friedhof umgestaltet werden

Beginnen wolle die Kommune darüber hinaus mit der Umgestaltung des Wallersteiner Friedhofes, die sich über mehrere Jahre hinziehe. Die zunehmende Zahl an Nachfragen zu alternativen Bestattungsformen mache diesen Schritt erforderlich, begründete der Bürgermeister die Pläne.

Veränderungen stünden zudem im Bereich der Schulen an. Aufgrund steigender Schülerzahlen bei der Mittagsbetreuung in der Grund- und Mittelschule denke die Gemeinde daran, einen Teil an einem anderen Ort unterzubringen. Dafür infrage komme das ehemalige Hausmeisterhaus, wofür bereits Planungen für einen Umbau liefen.

Planungen für Wohngebiet auf Gelände der ehemaligen Hofschreinerei

Für den Wohnungsbau stehe derzeit kein gemeindlicher Grund mehr zur Verfügung, wenngleich die Gemeinde versuche, Flächen zu erwerben. Dabei liege der Fokus auf der Innenentwicklung. Weil sich potenzielle Grundstücke meist in privater Hand befänden, versuche man mit den Eigentümern das Gespräch zu suchen. Stoller wies auf die Planungen des Fürstlichen Hauses hin, auf dem Gelände der ehemaligen Hofschreinerei ein neues Wohngebiet mit 50 Einheiten zu schaffen. Derzeit fänden darüber Abstimmungsgespräche zu den eingegangenen Einsprüchen statt. Zu gegebener Zeit werde die Öffentlichkeit über das Vorhaben informiert.

Keine Perspektive zeigte Georg Stoller für das vorgesehene Ärztehaus in der Ortsmitte auf. Die Kommune befinde sich hierzu nach wie vor im Austausch mit dem Denkmalamt, um anstehende Fragen zu erörtern. Im Gegensatz dazu gebe es beim Glasfaserausbau des Kernortes immerhin die Aussicht für eine Umsetzung. Die Telekom habe zugesagt, mit diesem ab 2027 zu starten. Der Versorgung der Ortsteile Birkhausen, Ehringen und Munzingen gehe eine Ausschreibung nach der Bayerischen Gigabit-Richtlinie voraus, kündigte der Rathauschef an. Als weiteres Infrastrukturvorhaben habe Wallerstein inzwischen ein Wärmekonzept auf den Weg gebracht.

15 Schutzsuchende kommen im ehemaligen Gasthaus Kling unter

Durch die internationalen Konflikte mit Bildern des Leids und der Zerstörung reiße der Flüchtlingsstrom nach Europa nicht ab, betonte der Bürgermeister in einem kurzen Exkurs auf das Weltgeschehen. Die Marktgemeinde sei davon insofern betroffen, dass sie wie alle anderen Städte und Gemeinden Schutzsuchende aufnehmen und unterbringen müsse. „In nächster Zeit erwarten wir weitere 15 Personen, die im ehemaligen Gasthaus Kling untergebracht werden.“

Von Wilfried Sponsel erfuhren die Gäste unter vielem anderen, dass der berühmte deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sich im Jahr 1788 in der Nähe von Wallerstein aufhielt und seine Blicke auf die Ruine des einst auf dem Felsen thronenden Bergschlosses gerichtet waren. Für einen Abstecher habe es allerdings nicht gereicht.

Goethe ließ einst den Blick auf Wallersteiner Schloss schweifen

Goethe war Sponsel zufolge in jenem Jahr mit einem Begleiter in einer Kutsche unterwegs auf dem Rückweg von seiner zweiten Italienreise. Von Biberach über Ulm, Giengen an der Brenz und Dischingen kommend führte ihn sein Weg nach Nördlingen, wo er im Gasthaus Zur Sonne sein Mittagessen einnahm, bevor er anschließend weiter über Oettingen und Gunzenhausen nach Weimar im heutigen Thüringen reiste.

Wie Sponsel weiter ausführte, war dem Dichterfürsten der Ort Wallerstein durchaus ein Begriff. Von hier stammte nämlich sein Freund Karl Ludwig von Knebel, der im Schloss Wallerstein das Licht der Welt erblickt hatte. Nach Knebel ist heute eine Straße in der Gemeinde benannt.

Musikalisch umrahmt war die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle vom Kirchenchor Ehringen-Wallerstein und dem örtlichen Posaunenchor.