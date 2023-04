49-Euro-Ticket im Fernverkehr: Wann ist es auch im IC und ICE gültig?

Ab 1. Mai startet das 49-Euro-Ticket in Deutschland. Gültig ist es eigentlich nur im Nah- und Regionalverkehr, doch in manchen Ausnahmefällen kann das Ticket auch im Fernverkehr genutzt werden.

Der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets hat begonnen, alle Fragen sind geklärt und dem Start am 1. Mai 2023 steht nichts mehr im Weg. Gültig ist das Ticket dann im Regional- und Nahverkehr. Wer sich mit dem 49-Euro-Ticket in einen ICE setzt oder eine andere Fernverkehr-Verbindung nutzt, muss mit einer Strafe rechnen. Wie die Deutsche Bahn jetzt mitgeteilt hat, gibt es von dieser Regel aber eine Ausnahme. Hier lesen Sie, in welchen Fällen das 49-Euro-Ticket auch im Fernverkehr genutzt werden kann.

49-Euro-Ticket: Wann können Züge des Fernverkehrs genutzt werden?

Grundsätzlich gilt, dass Züge des Fernverkehrs nicht mit dem 49-Euro-Ticket oder Deutschlandticket genutzt werden dürfen. Gemeint sind beispielsweise ICE, IC oder EC und Fernbusse der Deutschen Bahn. Das Ticket gilt nur im Nah- und Regionalverkehr. Sind diese Verkehrsmittel aber von starken Verspätungen betroffen, können Reisende unter Umständen auch auf den Fernverkehr ausweichen. Das hat die Deutsche Bahn auf Anfrage von 24rhein.de bestätigt.

Was heißt das konkret? Den Angaben zufolge darf eine Person dann mit dem ICE, IC, EC oder Fernbus fahren, wenn es auf der Verbindung im Nah- oder Regionalverkehr zu einer Verspätung von mindestens 20 Minuten kommt. Laut der Deutschen Bahn greife dann die Mobilitätsgarantie.

Diese greift laut dem Eisenbahn-Bundesamt im Fernverkehr ab einer voraussichtlichen Verspätung von mehr als 60 Minuten am Zielort. Bei dem betreffenden Eisenbahnunternehmen dürfen Fahrgäste dann zur Weiterfahrt auf andere - auch höherwertigere - Züge ausweichen. Im Nahverkehr gilt das bereits bei einer zu erwartenden Verspätung von 20 Minuten. Allerdings muss für die Fahrt zum Anschlusszug oder zum Ziel ein neues Ticket gekauft werden, das anschließend erstattet wird.

Mit dem 49-Euro-Ticket auf den Fernverkehr ausweichen: Was ist zu beachten?

Wer mit dem 49-Euro-Ticket unterwegs ist und aufgrund einer Verspätung beispielsweise einen Anschlusszug verpasst, kann demnach zum Beispiel auf den ICE umsteigen, um diesen Zug nicht zu verpassen. Betroffene können allerdings nicht einfach in einen Fernverkehrszug einsteigen, sondern müssen gesondert ein Ticket kaufen. Dieses kann anschließend beim zuständigen Verkehrsunternehmen für eine Erstattung eingereicht werden.

Damit das Geld in diesem Ausnahmefall auch wirklich erstattet wird, sollten einige Punkte beachtet werden. Laut merkur.de sei es wichtig, Beweise für die Verspätung zu sammeln und den Kauf des ICE-Tickets so zu rechtfertigen. Betroffene sollten die Verspätung beispielsweise dokumentieren und sich eine offizielle Bestätigung des Zugpersonals geben lassen. Hier sollten auch die Zugnummer sowie die Abfahrtszeiten vermerkt sein.

