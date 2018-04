"Anne Will" heute: Gäste und das Thema

vor 33 Min.

"Anne Will" widmet sich heute Abend einem besonderem Thema: "Hartz IV - reformieren oder abschaffen?". Das sind die Gäste der Talkshow.

Von Oliver Bosch

Besonders leidenschaftlich dürfte die Talkshow "Anne Will" heute, Sonntagabend ab 21.45 Uhr, in der ARD ausfallen. Das Thema der Sendung "Hartz IV - reformieren oder abschaffen?" bietet genügend Redestoff für besonders emotional geladene Gespräche.

Viele Menschen in Deutschland fordern eine Reform von Hartz IV. Andere sind radikaler und plädieren für eine komplette Abschaffung. Denn obwohl der deutsche Konjunktur-Motor rennt, stehen viele Langzeitarbeitslose ohne Job da. Mit einem Milliardenprogramm will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil diese Menschen in einen "sozialen Arbeitsmarkt" eingliedern.

Anne Will und Gäste diskutieren über HARTZ IV

Zuschauer Manfred S. ist einer von diesen und hat mit HARTZ IV eigene Erfahrungen gemacht. Im Forum von daserste schreibt er: "Ich habe nach 45 ununterbrochenen Dienstjahren meine Arbeit verloren, (Fa. hat eine gesteuerte Insolvenz angemeldet) dann ALG I beziehen, und bei HARTZ IV vorsprechen müssen. Habe kein Geld bekommen, musste 8 Monate von den Ersparnissen und Freunden leben. Gleichzeitig gibt es eine Großfamilie die mit Porsche (3) und Rolls Royce zum Amt gefahren ist und HARTZ IV in Millionenhöhe erschlichen hat. Gerade hat man 4 von den Menschen verhaftet, 1 ist gerade wieder frei gelassen worden. Begründung nicht veröffentlicht. Von mir aus kann man auch HARTZ IV abschaffen!!!!"

Die Frage lautet nun, wer am Ende von dieser Idee profitiert? Ist Hartz IV noch zeitgemäß, oder würde beispielsweise die Einführung eines Grundeinkommens eine Alternative zum 15 Jahre alten Konzept des "Förderns und Forderns" darstellen?

Mehrere prominente Gäste diskutieren am Sonntagabend zusammen mit Anne Will über HARTZ IV - darunter auch Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales von der SPD. Diese Gäste beteiligen sich heute Abend bei "Anne Will" an der Diskussion.

"Anne Will" heute mit diesen Gästen:

Hubertus Heil (SPD): Bundesminister für Arbeit und Soziales

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen): Parteivorsitzender

Ingrid Hofmann: Geschäftsführerin eines Zeitarbeitsunternehmens

Inge Hannemann (Die Linke): Ehemalige Arbeitsvermittlerin und HARTZ-IV-Kritikerin

Rainer Hank: Ressortleiter Wirtschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

"Anne Will" heute Abend live im TV und Stream

Die Talkshow "Anne Will" können Zuschauer sonntags ab 21.45 Uhr live in der ARD im Fernsehen sehen. Der Sender bietet zusätzlich hier auf dieser Seite einen Live-Stream zur Sendung an. Wiederholungen werden am Montag, 9. April 2018, um 02.55 Uhr bei Das Erste, um 9.30 Uhr bei Phoenix und um 20.15 bei tagesschau24, am Dienstag, 10. April 2018, um 1.00 Uhr bei Radio Bremen und 2.05 Uhr beim MDR und am Mittwoch, 11.4. 2018, um 10.15 Uhr bei 3sat ausgestrahlt. Des Weiteren gibt es ältere Folgen in der ARD-Mediathek.

Die Talkshow läuft seit 2007 im Ersten und ist seit 2015 wieder am Sonntagabend zu sehen. Anne Will moderierte früher als erste Frau die Sportschau und später die Tagesthemen in der ARD - bis sie mit "Anne Will" ihre eigene Talkshow bekam.

