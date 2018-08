11:25 Uhr

"Bauer sucht Frau": Ex-Kandidat Lothar ist tot Panorama

Bauer Lothar aus der Eifel ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat Lothar ist im Alter von 50 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte der Sender RTL am Montag mit.

Für Fans der Show ist es ein Schock: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Lothar ist tot. Vor einigen Monaten wurde bei dem 50-jährigen Landwirt Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Das bestätigte der Sender RTL am Montagnachmittag.

Lothar hatte seine Hof in der Eifel, Rheinland-Pfalz. Er betrieb auf 95 Hektar Grün- und Ackerland Viehzucht und Getreideanbau. In der vergangenen Staffel 13 suchte er die Frau fürs Leben, entschied sich jedoch beim Scheunenfest für keine seiner beiden Damen und reiste alleine nach Hause. Sein damaliges Fazit war: "Ich glaube, die Liebe kommt von allein."

Tod von "Bauer sucht Frau"-Kandidat trifft Inka Bause

Moderatorin Inka Bause zeigt sich erschüttert über die Meldung: "Die Nachricht von Lothars Tod hat mich zutiefst getroffen. Ich habe ihn im letzten Jahr als sehr fröhlichen und lebensfrohen Menschen kennengelernt. Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und Freunde, denen ich ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit wünsche."

Lothar war bei den Fans der Show für seine sympathische Art beliebt. Ihre Trauer drücken sie in zahlreichen Kommentaren auf der Facebook-Seite von "Bauer sucht Frau" aus.

Kaum eine Kuppelshow ist in Deutschland so erfolgreich wie "Bauer sucht Frau". Bereits zum 14. Mal strahlt RTL die Sendung diese Jahr aus. "International wie nie" soll sie laut Sender werden: In Kanada, Luxemburg, Österreich und Namibia wird nach der großen Liebe gesucht.

"Bauer sucht Frau" 2018: Das sind die Kandidaten in Staffel 14

Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis im Herbst die 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" ausgestrahlt wird. Die 16 Kandidaten stehen bereits fest. Auch zwei Bauern aus dem Kreis Augsburg und ein Landwirt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind dabei und suchen nach der großen Liebe. (AZ)

Themen Folgen