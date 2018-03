"Der Bachelor" 2018: Das ist Daniel Völz

19:06 Uhr

Der neue Rosenkavalier heißt Daniel Völz. Eine Rose bedeutet, dass die Kandidatin in der Sendung bleibt - wem wird der neue "Bachelor" am 7. März wohl die letzte Rose geben?

Jedes Jahr sucht RTL wieder einen neuen "Bachelor". 2018 ist es Daniel Völz. Wer ist der Junggeselle und wie stellt er sich seine Traumfrau vor? Das Porträt.

"Auch mal Jogginghose" und "Lieber Zuhause chillen": Der "Bachelor" gibt sich im "Entweder-Oder-Interview" von RTL entspannt und gelassen. Bei der Frage "chaotisch oder ordentlich?", muss er aber kurz überlegen, bis er mit einem verschmitzten Lächeln "ordentlich" antwortet. Seine Frauen scheint Daniel Völz eher in Kleid und mit blonden Haaren zu bevorzugen. Bei den Schuhen ist erdagegen ganz entspannt: Sneakers kommen klar vor High Heels. Bier ist dem 32-Jährigen lieber als Champagner und auch bei der Frage "Fast Food oder Tofu?" muss der Junggeselle nicht lange überlegen. Das ganz Interview von RTL sehen Sie hier.

"Der Bachelor" 2018: Daniel Völz lebt und arbeitet in Miami

Der 32-jährige "Bachelor" 2018 ist hierzulande noch keine Berühmtheit - dafür kennt man in Deutschland aber die Stimmen einiger Familienmitglieder von Daniel Völz. Er ist Immobilienmakler für das Auktionshaus "Sotheby's" in Florida und bietet laut InTouch auch Abenteuer-Events an. Unter den möglichen Erlebnissen sind etwa Sportwagen- und Hubschrauber-Touren. Die InTouch berichtet außerdem von einem Auftritt im amerikanischen Frühstücksfernsehen, bei dem der neue "Bachelor" Daniel Völz Teile seines Einkommens an Kindereinrichtungen spendet.

Sein Bekanntheitsgrad in Deutschland wird sich nun auf jeden Fall erhöhen. Für RTL gab es einen gelungenen Staffelauftakt für „Der Bachelor“. Beim Fernsehpublikum schalteten am Mittwochabend mehr als 3 Millionen Zuschauer die erste Folge der achten Staffel ein. Ein paar Millionen haben sich also einen Eindruck verschafft, wie sich der Junggeselle Daniel Völz im Staffelauftakt auf die Suche nach seiner Traumfrau macht.

Die TV-Show "Der Bachelor" 1 / 6 Zurück Vorwärts "Der Bachelor" ist eine TV-Show, die in Deutschland von RTL ausgestrahlt wird. 2017 läuft die siebte Staffel.

"Der Bachelor" lehnt sich an das US-Format "The Bachelor" bei ABC an, das 2002 erstmals produziert wurde.

In der Kuppelshow soll ein attraktiver Junggeselle unter eine Gruppe Frauen seine Herzensdame finden.

Bisherige Bachelors waren Marcel Maderitsch (2003), Paul Janke (2012), Jan Kralitschka (2013), Christian Tews (2014), Oliver Sanne (2015) und Leonard Freier (2016).

Die sechste Staffel verfolgten laut RTL im Schnitt rund 3,5 Millionen Zuschauer.

Gedreht wurde an der Côte d’Azur (2003), in Südafrika (2012/2013/2014), Kalifornien (2015) und Florida (2016/2017).

"Der Bachelor" 2018 Daniel Völz besitzt eine Bulldogge namens "Bella"

Der neue Bachelor ist erfolgreich, gutaussehend, kinderlieb. Obwohl Daniel Völz in Miami lebt und arbeitet, ist er in Neuseeland geboren worden - und lebte dann erst in den USA und schließlich in Berlin. 1999 zog er wieder in die USA, wo er sein Studium absolvierte. Die einzige Frau in seinem Leben ist nach eigenen Angaben seine Bulldoge namens "Bella".

Selbst wenn man in Deutschland seinen Namen bisher noch nicht kannte - der "Bachelor" 2018 kommt aus einer recht bekannten Familie.

Daniel Völz stammt aus einer Familie von berühmten Synchronsprechern

Deutschen TV-Zuschauern dürfte vor allem die Stimme seines Opas bekannt sein. Denn Wolfgang Völz sprach den "Käpt'n Blaubär" in der "Sendung mit der Maus".

Doch nicht nur die Stimme von Daniel Völz' Opa ist in Deutschland bekannt. Das berichtet unter anderem n-tv. Die Mutter des neuen "Bachelors" hat nämlich ebenfalls eine berühmte Rolle gesprochen: Rebecca Völz lieh "Baby" in "Dirty Dancing" ihre Stimme. Der Westen schreibt außerdem, dass auch der Onkel von "Bachelor" 2018 Daniel Völz Synchronsprecher ist. Er ist demnach die deutsche Stimme von Hollywood-Stars wie Keanu Reeves und Charlie Sheen. Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die Stimme von Daniel Völz bei den Kandidatinnen um den "Bachelor" 2018 ankommen wird. (sh)

