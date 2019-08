vor 17 Min.

"Die Bachelorette" 2019, Folge 5: Pech im Spiel, Glück in der Liebe?

In Folge 5 von "Die Bachelorette" 2019 lädt Gerda die Kandidaten zum Gruppendate im Casino ein.

Folge 5 von "Die Bachelorette" 2019 führt die Kandidaten zum Gruppendate ins Casino. Zwei weitere dürfen sich über ein Einzeldate mit Gerda Lewis freuen.

Nachdem "Die Bachelorette" 2019 vergangene Woche Luca und Harald nach Hause schickte, kämpfen in Folge 5 noch zehn Rosenkavaliere um das Herz der 26-jährigen Gerda Lewis.

"Die Bachelorette" 2019 läd in Folge 5 zum Casino-Abend

Pech im Spiel - Glück in der Liebe? Unter diesem Motto läd die Bachelorette Andreas, Alex, Daniel, Serkan und Keno zum Gruppendate ins Casino ein. Dort spricht Alex, der erst kürzlich als Nachrücker in die Villa einzog, allerdings ein unschönes Thema an.

Der Ex von Vorjahres-Bachelorette Nadine Klein findet, dass er bisher nicht wirklich zum Zug kam und kaum Gelegenheit hatte, sich mit Gerda zu unterhalten. „Für mich ist es schwierig, weil mir die Zeit mit dir fehlt“, macht der Personaltrainer klar.

Doch auch Gerda ist sich scheinbar unsicher darüber, wie sie und Alex zueinander stehen: „Es ist eben schwierig, wenn man erst in der dritten Woche dazu kommt. Auf der einen Seite will ich dich schon kennenlernen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ist schon schwierig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dich noch kennenlernen kann.“

"Die Bachelorette" 2019: Wer ergattert ein Einzeldate in Folge 5?

In Folge 5 von "Die Bachelorette" 2019 können sich gleich zwei Kandidaten ein Einzeldate mit der Influencerin sichern. Polizist Tim darf sich dabei gleich doppelt freuen: Nach einem romantischen Ausflug mit einer Yacht , lädt die amtierende Bachelorette den 25-Jährigen noch zum Dinner in ihre Villa ein. Wird in trauter Zweisamkeit der nächste Kuss stattfinden?

Doch nicht nur Tim, sondern auch David verbringt ein Einzeldate mit der Blondine. Die beiden genießen einen Tag am See, wo David sein Versprechen einlösen und für Gerda Klavier spielen muss.

Ob David "Die Bachelorette" 2019 mit seinen Fertigkeiten beeindrucken kann, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

