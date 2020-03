13:00 Uhr

"Die Nacht gehört dir": So wird der Franken-Tatort heute

Der Tatort heute kommt aus Franken: Ein Geschäftsfrau ist tot, sie war rege auf Daten-Plattformen aktiv. Lohnt sich "Die Nacht gehört dir"? Die Tatort-Kritik.

"Die Nacht gehört dir" heißt der neue Tatort aus Franken , der heute am Sonntag (01.03.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, der heute am Sonntag (01.03.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Die Kommissare Felix Voss ( Fabian Hinrichs ) und Paula Ringelhahn ( Dagmar Manzel ) tauchen in ihrem sechsten Fall ein in die Welt von Datingportalen und deren Kunden.

( ) und Paula ( ) tauchen in ihrem sechsten Fall ein in die Welt von Datingportalen und deren Kunden. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Franken-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Babs Sprenger (Anna Tenta), eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die allein in einer großzügigen Wohnung lebt, war bis vor ein paar Monaten auf verschiedenen Dating-Portalen unter Decknamen aktiv. Ihren Geburtstag feiert sie allein mit ihrer Kollegin Theresa Hein (Anja Schneider). Am nächsten Tag ist Babs Sprenger tot. Erstochen mit einem Sushimesser, das die Polizei sauber gereinigt in der Spülmaschine findet.

Im Restaurant erzählt Dr. Franck (Götz Schubert) Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) von seiner Kollegin. Bild: Hager Moss Film/Hendrik Heiden, BR

Das Messer war Theresas Geschenk an Babs. Wieso wurde es zur tödlichen Waffe? Was ist an diesem Abend passiert? Auch nach Theresas Geständnis bleibt die Frage nach dem Warum offen. Die Kommissare Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) ahnen, dass die Wahrheit sehr viel tiefer liegt. Was hat Theresa zu verbergen?

Kritik: Lohnt es sich, beim "Tatort: Die Nacht gehört dir" heute einzuschalten?

Diese überaus gelungene sechste Folge des Franken-Tatorts, die in Nürnberg spielt, besticht gleichermaßen durch ihre filmästhetische Feinmotorik und eine schon fast philosophische Erzählstruktur.

Anton Steiner (Lukas B. Amberger) wird von den Kriminalhauptkommissaren Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) in seinem WG-Zimmer befragt. Bild: Hager Moss Film GmbH/Hendrik Heiden, BR

Färberböck mischt nostalgische Songs mit einem blauen Himmel und bewegten Bildern eines Motorroller-Fahrers. Ganz in seinem Stil lässt der Autorenfilmer Voss sagen, dass er sich „Schönheit, Glück, Zusammensein“ wünscht. Anders als der Hauptkommissar lebt Babs Sprenger. Sie gehört im Gegensatz zu Voss zu den Typen, die sich auf dem digitalen Marktplatz der Lust tummeln.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Franken-Tatort heute

Paula Ringelhahn : Dagmar Manzel

: Felix Voss : Fabian Hinrichs

: Wanda Goldwasser : Eli Wasserscheid

: Sebastian Fleischer : Andreas Leopold Schadt

: Michael Schatz : Matthias Egersdörfer

: Babs Sprenger : Anna Tenta

: Theresa Hein : Anja Schneider

: Anton Steiner : Lukas B. Amberger

: Lukas Moritz: Arne Kertesz

Edith Kamann : Maryam Zaree

: Maryam Zaree Barthlevy: Max Hopp

Dr. Frank: Götz Schubert

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Voss und Ringelhahn sind die Tatort-Ermittler in Franken

Fabian Hinrichs alias Hauptkommissar Felix Voss wird 2015 nach Nürnberg versetzt und übernimmt die Leitung der Mordkommission Franken. Er trifft dort auf Hauptkommissarin Paula Ringelhahn, gespielt von Dagmar Manzel, die der Nürnberger Kripo schon seit vielen Jahren angehört und nun mit Voss in die neue überregional zuständige Mordkommission wechselt. Unterstützt werden die beiden von den Kollegen Wanda Goldwasser, Michael Schatz und Sebastian Fleischer.

Felix Voss ist Ende der Siebziger Jahre in Itzehoe aufgewachsen und von seiner Mutter nach strengen moralischen Regeln erzogen worden. Vieles in seinem Leben bleibt rätselhaft. Über seinen Vater, den er erst kurz vor dessen Tod kennenlernt, wird nie gesprochen. Und warum er ein vielversprechendes Jurastudium abbricht, für Monate in der Techno-Szene versackt und sich dann für die Polizeilaufbahn entscheidet, wird ebenfalls nie begründet.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Hager Moss Film GmbH/Hendrik Heiden, BR

Bei seinen Ermittlungen zeigt der meist gut gelaunte Voss Entschlossenheit, aber auch oft ungewöhnliches Einfühlungsvermögen. Ganz anders tritt da seine Kollegin Paula Ringelhahn auf. Sie stammt aus Ostdeutschland, der Wunsch nach Demokratie und Freiheit zieht sie in den Westen. Die Hauptkommissarin ist eine provokante Ermittlerin, deren loses Mundwerk manchmal eine echte Gefahr darstellt.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

01. März: " Tatort : Die Nacht gehört dir" ( Franken )

: Die Nacht gehört dir" ( ) 08. März: " Tatort : Leonessa" ( Ludwigshafen )

: Leonessa" ( ) 15. März: " Tatort : Das perfekte Verbrechen " ( Berlin )

: Das perfekte " ( ) 22. März: " Tatort : Niemals ohne mich" ( Köln )

: Niemals ohne mich" ( ) 29. März: " Tatort : Krieg im Kopf" ( Göttingen )

: Krieg im Kopf" ( ) 05. April: " Tatort : Die Zeit ist gekommen" ( Dresden )

: Die Zeit ist gekommen" ( ) 12. April: " Tatort : Summ, Summ, Summ" (Wdh., Münster )

